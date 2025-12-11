María Corina Machado denunció al régimen de Maduro y pidió el respaldo de las democracias del mundo

María Corina Machado — líder opositora venezolana frente al gobierno de Nicolás Maduro — brindó este jueves una conferencia de prensa en Oslo , luego de su salida de la clandestinidad. Allí abordó puntos centrales relacionados con la situación política de Venezuela , su postura frente a Maduro y las expectativas sobre una eventual transición democrática .

La dirigente — galardonada ayer con el Premio Nobel de la Paz 2025 — denunció al régimen encabezado por Maduro y afirmó que “ ha dado la guerra ”. También sostuvo que el gobierno venezolano se respalda en administraciones como la cubana y la rusa , además de grupos como Hamas y Hezbollah . “Y así como el régimen se apoya en los regímenes del mundo, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”, apuntó.

Si bien Machado señaló no tener injerencia en las decisiones de Estados Unidos vinculadas a la defensa de su territorio, sí confirmó haber recibido respaldo estadounidense para facilitar su viaje a Oslo.

Evitó especular sobre posibles estrategias de otros gobiernos y cuestionó la falta de compromiso de “algunos gobiernos en Europa” frente a la crisis venezolana. Aun así, celebró el respaldo que, aseguró, proviene de la mayoría de los países a su causa.

Llamado a refundar las instituciones venezolanas

Respecto a su regreso a Venezuela, aclaró que será “lo antes posible”, aunque condicionado a que existan “las condiciones óptimas”, los chequeos médicos necesarios y eventuales reuniones con dirigentes internacionales. Explicó que, pese a mantenerse en la clandestinidad, ella y su equipo continúan trabajando en la organización ciudadana y la preparación civil para consolidar una transición democrática, y subrayó que su vuelta no depende estrictamente de la salida del régimen chavista.

En relación con el futuro institucional, Machado afirmó que todas las instituciones venezolanas deben ser refundadas, y se comprometió a impulsar reformas profundas en materia de justicia, economía e inversiones internacionales. Ratificó, además, que el presidente electo tras los comicios del año pasado es Edmundo González Urrutia, y destacó que la reconstrucción institucional es prioritaria.

¿Una futura candidatura presidencial?

Visiblemente emocionada, Machado relató su reciente reencuentro con sus hijos y recordó la situación de millones de familias atravesadas por la persecución política y la migración forzada. Afirmó que la lucha de los venezolanos ha recibido un importante respaldo internacional. Ante la consulta sobre una eventual candidatura presidencial, respondió en inglés: “one day at a time, primero lo primero”.

La aparición pública de Machado en Oslo contó con el apoyo de decenas de seguidores y la presencia del primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, quien participó en un encuentro informal con la prensa. La dirigente reiteró su compromiso con la defensa de la democracia y la importancia de la unidad nacional para enfrentar la etapa de transición en Venezuela/ Infobae