11 de diciembre de 2025
CONFERENCIA DE PRENSA

María Corina Machado denunció al régimen de Maduro y pidió el respaldo de las democracias del mundo

Desde Noruega, Machado denunció la persecución del régimen de Maduro y pidió un mayor compromiso internacional para avanzar hacia una transición democrática.

María Corina Machadolíder opositora venezolana frente al gobierno de Nicolás Maduro— brindó este jueves una conferencia de prensa en Oslo, luego de su salida de la clandestinidad. Allí abordó puntos centrales relacionados con la situación política de Venezuela, su postura frente a Maduro y las expectativas sobre una eventual transición democrática.

La dirigente —galardonada ayer con el Premio Nobel de la Paz 2025— denunció al régimen encabezado por Maduro y afirmó que “ha dado la guerra”. También sostuvo que el gobierno venezolano se respalda en administraciones como la cubana y la rusa, además de grupos como Hamas y Hezbollah. “Y así como el régimen se apoya en los regímenes del mundo, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”, apuntó.

Asimismo, denunció que el actual Gobierno utiliza recursos petroleros del país para ejecutar persecución política y prácticas de tortura.

Machado recibió apoyo de Estados Unidos para salir de Venezuela

Si bien Machado señaló no tener injerencia en las decisiones de Estados Unidos vinculadas a la defensa de su territorio, sí confirmó haber recibido respaldo estadounidense para facilitar su viaje a Oslo.

Evitó especular sobre posibles estrategias de otros gobiernos y cuestionó la falta de compromiso de “algunos gobiernos en Europa” frente a la crisis venezolana. Aun así, celebró el respaldo que, aseguró, proviene de la mayoría de los países a su causa.

Llamado a refundar las instituciones venezolanas

Respecto a su regreso a Venezuela, aclaró que será “lo antes posible”, aunque condicionado a que existan “las condiciones óptimas”, los chequeos médicos necesarios y eventuales reuniones con dirigentes internacionales. Explicó que, pese a mantenerse en la clandestinidad, ella y su equipo continúan trabajando en la organización ciudadana y la preparación civil para consolidar una transición democrática, y subrayó que su vuelta no depende estrictamente de la salida del régimen chavista.

En relación con el futuro institucional, Machado afirmó que todas las instituciones venezolanas deben ser refundadas, y se comprometió a impulsar reformas profundas en materia de justicia, economía e inversiones internacionales. Ratificó, además, que el presidente electo tras los comicios del año pasado es Edmundo González Urrutia, y destacó que la reconstrucción institucional es prioritaria.

¿Una futura candidatura presidencial?

Visiblemente emocionada, Machado relató su reciente reencuentro con sus hijos y recordó la situación de millones de familias atravesadas por la persecución política y la migración forzada. Afirmó que la lucha de los venezolanos ha recibido un importante respaldo internacional. Ante la consulta sobre una eventual candidatura presidencial, respondió en inglés: “one day at a time, primero lo primero”.

La aparición pública de Machado en Oslo contó con el apoyo de decenas de seguidores y la presencia del primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, quien participó en un encuentro informal con la prensa. La dirigente reiteró su compromiso con la defensa de la democracia y la importancia de la unidad nacional para enfrentar la etapa de transición en Venezuela/ Infobae

