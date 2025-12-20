Godoy Cruz inauguró una nueva plaza canina en el Parque Margarita Malharro de Torres

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , este viernes por la mañana inauguró la plaza canina del Parque Margarita Malharro de Torres. Se trata de un espacio especialmente diseñado para el encuentro, el juego y el cuidado responsable de los animales de compañía.

Cabe destacar que, la propuesta apunta a fortalecer la convivencia barrial y a consolidar entornos inclusivos y seguros para vecinos y tu mascota .

Innovación gastronómica El robot de cocina de última generación ya se vive en Mendoza: Thermomix aterrizó en el Multiespacio Planta Uno

El acto contó con la participación de autoridades municipales y vecinos del lugar, quienes celebraron la puesta en valor de este sector del parque. Es que, el mismo fue pensado como un punto de disfrute comunitario y de integración.

En el marco de la inauguración, la Red DOMÉSTICA distinguió al Intendente por su rol como socio fundador de la Red de Ciudades Unidas por la Protección y Responsabilidad con los Animales . El reconocimiento destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando en el Municipio en materia de políticas públicas orientadas al bienestar animal y a la tenencia responsable.

image

Obras que mejoran la convivencia en Godoy Cruz

La intervención incluyó la incorporación de nuevos juegos, bebederos y espacios de descanso, todos diseñados especialmente para las mascotas. Además, se renovó por completo el cierre perimetral de la plaza canina, lo que permite resguardar el espacio y garantizar un uso más seguro y ordenado.

De este modo, las mejoras favorecen una convivencia armónica entre vecinos y animales. De manera tal que, se promueve el cuidado del espacio público y el respeto mutuo.

image

Una política integral de bienestar animal

El proyecto se enmarca en el programa Amor Animal, una iniciativa municipal que promueve el bienestar de perros y gatos y fomenta prácticas responsables en su cuidado. Así, a través de este tipo de obras y acciones, se busca generar conciencia, fortalecer la prevención y mejorar la calidad de vida tanto de las mascotas como de las familias que las integran.

image

Cuidado animal y servicios gratuitos

Como parte de la jornada, la Unidad Veterinaria Móvil se instaló en el Parque, en la intersección de Primitivo de la Reta y Alsina. Allí, se brindaron servicios gratuitos de atención primaria, entre ellos desparasitación interna, vacunación antirrábica, colocación de pipetas y tratamientos para la sarna. Asimismo, se realizaron castraciones con turno previo, reforzando el enfoque preventivo de la política sanitaria animal.

image

Obras que miran al futuro

Durante el acto, Costarelli subrayó la importancia de pensar cada obra pública desde una mirada de largo plazo. En este sentido, expresó: “En Godoy Cruz pensamos en cada familia, y eso también incluye a los animales que forman parte de ella. Cada espacio nuevo refleja que los tenemos en cuenta y buscamos su bienestar, al mismo tiempo que mejoramos la vida de los vecinos”.

Así, el Municipio continúa consolidando políticas que integran infraestructura, servicios y compromiso comunitario, fortaleciendo la vida en los barrios y el vínculo entre las personas y sus animales de compañía.