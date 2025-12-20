20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Protección animal

Godoy Cruz inauguró una nueva plaza canina en el Parque Margarita Malharro de Torres

El nuevo espacio se enmarca en el programa Amor Animal y refuerza las políticas públicas de bienestar y tenencia responsable en Godoy Cruz.

Nueva plaza canina en Godoy Cruz.

Nueva plaza canina en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, este viernes por la mañana inauguró la plaza canina del Parque Margarita Malharro de Torres. Se trata de un espacio especialmente diseñado para el encuentro, el juego y el cuidado responsable de los animales de compañía.

Cabe destacar que, la propuesta apunta a fortalecer la convivencia barrial y a consolidar entornos inclusivos y seguros para vecinos y tu mascota.

Lee además
temporada record: godoy cruz reafirma su liderazgo cultural en mendoza
Gestión cultural

Temporada récord: Godoy Cruz reafirma su liderazgo cultural en Mendoza
Thermomix aterrizó en la provincia de Mendoza.
Innovación gastronómica

El robot de cocina de última generación ya se vive en Mendoza: Thermomix aterrizó en el Multiespacio Planta Uno

El acto contó con la participación de autoridades municipales y vecinos del lugar, quienes celebraron la puesta en valor de este sector del parque. Es que, el mismo fue pensado como un punto de disfrute comunitario y de integración.

image

Reconocimiento al compromiso con la protección animal

En el marco de la inauguración, la Red DOMÉSTICA distinguió al Intendente por su rol como socio fundador de la Red de Ciudades Unidas por la Protección y Responsabilidad con los Animales. El reconocimiento destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando en el Municipio en materia de políticas públicas orientadas al bienestar animal y a la tenencia responsable.

image

Obras que mejoran la convivencia en Godoy Cruz

La intervención incluyó la incorporación de nuevos juegos, bebederos y espacios de descanso, todos diseñados especialmente para las mascotas. Además, se renovó por completo el cierre perimetral de la plaza canina, lo que permite resguardar el espacio y garantizar un uso más seguro y ordenado.

De este modo, las mejoras favorecen una convivencia armónica entre vecinos y animales. De manera tal que, se promueve el cuidado del espacio público y el respeto mutuo.

image

Una política integral de bienestar animal

El proyecto se enmarca en el programa Amor Animal, una iniciativa municipal que promueve el bienestar de perros y gatos y fomenta prácticas responsables en su cuidado. Así, a través de este tipo de obras y acciones, se busca generar conciencia, fortalecer la prevención y mejorar la calidad de vida tanto de las mascotas como de las familias que las integran.

image

Cuidado animal y servicios gratuitos

Como parte de la jornada, la Unidad Veterinaria Móvil se instaló en el Parque, en la intersección de Primitivo de la Reta y Alsina. Allí, se brindaron servicios gratuitos de atención primaria, entre ellos desparasitación interna, vacunación antirrábica, colocación de pipetas y tratamientos para la sarna. Asimismo, se realizaron castraciones con turno previo, reforzando el enfoque preventivo de la política sanitaria animal.

image

Obras que miran al futuro

Durante el acto, Costarelli subrayó la importancia de pensar cada obra pública desde una mirada de largo plazo. En este sentido, expresó: “En Godoy Cruz pensamos en cada familia, y eso también incluye a los animales que forman parte de ella. Cada espacio nuevo refleja que los tenemos en cuenta y buscamos su bienestar, al mismo tiempo que mejoramos la vida de los vecinos”.

Así, el Municipio continúa consolidando políticas que integran infraestructura, servicios y compromiso comunitario, fortaleciendo la vida en los barrios y el vínculo entre las personas y sus animales de compañía.

Temas
Seguí leyendo

Ciudad del Vino: el nuevo polo enoturístico que proyecta a Godoy Cruz al mundo

Falleció el motociclista que chocó con un camión en Godoy Cruz

Choque entre camioneta y moto en Godoy Cruz terminó con un herido de gravedad

Menos papel y más tecnología: Godoy Cruz digitaliza el cobro de tasas municipales

Condenaron a 23 años de cárcel a dos hombres por el brutal homicidio de un jubilado en Godoy Cruz

Godoy Cruz cerró el ciclo 2025 de la Casa del Futuro y ya piensa en los talleres de verano 2026

Godoy Cruz invita a redescubrir su historia vitivinícola con nuevas visitas guiadas

Godoy Cruz ejecuta una mega obra vial para mejorar la circulación urbana

LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén vivió una gran fiesta y coronó a Victoria como su nueva reina
De interés

Guaymallén vivió una gran fiesta y coronó a Victoria como su nueva reina

Las Más Leídas

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Verano en San Rafael.
Obras y recreación

San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

El Instituto Malbrán confirmó la detección de tres casos influenza A (H3N2) en Argentina
Ministerio de Salud

Influenza A: confirman en el país casos de una nueva variante del virus

Te Puede Interesar

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes
Te va a encantar

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

Por Juan Pablo Strappazzon
Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores
ATENCIÓN

Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores
La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén
Peligro al volante

La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales