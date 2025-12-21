21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cuidado responsable

Veterinaria Móvil: Tunuyán fortaleció la salud animal con operativos en todo el departamento

El cierre de actividades 2025 en Tunuyán dejó cifras que reflejan un trabajo sostenido: casi 2.000 castraciones y más de 2.500 vacunaciones.

Veterinaria móvil en Tunuyán.

Veterinaria móvil en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El compromiso con la salud animal fue protagonista durante todo el año en Tunuyán. La Veterinaria Móvil se consolidó como un espacio de encuentro con vecinos y vecinas, donde cada operativo se transformó en una oportunidad para cuidar a tu mascota y compartir comunidad. La Municipalidad de Tunuyán contribuyó acercando servicios gratuitos que garantizaron el bienestar de perros y gatos y la tranquilidad de sus hogares.

A lo largo del 2025, la Veterinaria Móvil junto a la Fundación The Vines recorrieron todos los barrios del departamento. En total, se realizaron 1.991 castraciones y 2.542 vacunaciones, cifras que reflejan un esfuerzo sostenido y una política pública que pone en el centro la tenencia responsable y la prevención de enfermedades.

Lee además
Coti será el número central de la Tonada en Tunuyán.
Valle de Uco

Tunuyán inició la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada 2026
Atención veterinaria en Tunuyán.
Cuidado animal

Tunuyán y The Vines Foundation refuerzan la atención veterinaria gratuita
image

Veterinaria Municipal de Tunuyán

La última jornada se desarrolló en la Plaza Departamental y marcó el cierre de un año de intenso trabajo comunitario. En ese operativo se realizaron 25 castraciones y se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitarias. La actividad contó con una gran convocatoria de personas que se acercaron para cuidar la salud de sus compañeros de vida.

Este trabajo se sostiene durante todo el año con la Veterinaria Municipal Centro, que continúa atendiendo de manera permanente y acompañando a la comunidad en el cuidado responsable de los animales.

Temas
Seguí leyendo

Maratón Aniversario de Tunuyán: resultados, ganadores y una convocatoria récord

Detienen a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas en Tunuyán

Tunuyán lanzó la 44ª edición del Festival Nacional de la Tonada con fechas y artistas confirmados para 2026

Tunuyán ofrece castración y vacunación gratuita para mascotas este jueves

Godoy Cruz inauguró una nueva plaza canina en el Parque Margarita Malharro de Torres

San Carlos inauguró su primer Punto Verde para la recolección y clasificación de residuos

Guaymallén vivió una gran fiesta y coronó a Victoria como su nueva reina

San Rafael pone en marcha una nueva edición de "Noches de Verano en el Centro"

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Te Puede Interesar

El primer mandatario repasó sus seis años de gobernación y dio definiciones a futuro. video
Entrevista con Sitio Andino

La "batalla cultural" de Cornejo: "Cuando planteé el equilibrio fiscal, los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Por Facundo La Rosa
El experimentado dirigente pasó por el ciclo Voces de Gestión de Andino Streaming. video
Entrevista en Voces de Gestión

Juan Carlos Jaliff, cuatro décadas dedicadas a la política: "El radicalismo de Mendoza está en su mejor momento"

Por Facundo La Rosa
El empleo de baja calidad y cuentapropista es lo único que crece.
Estadistica polemicas

Empleo y estadisticas: qué esconden los datos del INDEC sobre el mercado laboral

Por Marcelo López Álvarez