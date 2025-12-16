16 de diciembre de 2025
Godoy Cruz invita a redescubrir su historia vitivinícola con nuevas visitas guiadas

Las visitas en Godoy Cruz comenzarán este viernes y se realizarán semanalmente, con recorridos guiados y degustación incluida.

Godoy Cruz y su historia vitivínicola.

Godoy Cruz y su historia vitivínicola.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz desde el viernes 19, iniciará nuevos circuitos de visitas guiadas por atractivos emblemáticos del departamento. Así, el objetivo es fomentar la actividad turística y, a la vez, poner en valor el patrimonio histórico, cultural, productivo y gastronómico.

De esta manera, la iniciativa propone tanto a turistas como a vecinos a redescubrir espacios que forman parte de la memoria y la identidad local.

Bodegas patrimoniales de Godoy Cruz, primer recorrido

En esta primera etapa, el circuito propone un recorrido por bodegas patrimoniales de gran valor histórico. En primer lugar, la visita comienza en Bodega Caro, ubicada en un edificio de 1884, característico por su arquitectura de ladrillo a la vista y emplazado en pleno centro de Godoy Cruz.

Este emprendimiento surge de la alianza entre la familia Catena y Domaines Barons de Rothschild Lafite. Por lo que, esta unión da origen a vinos que fusionan estilos del viejo y del nuevo mundo.

Durante el recorrido, los visitantes acceden al sector turístico de la bodega y a sus impactantes cavas subterráneas. Además, la experiencia se completa con la degustación de una copa de vino.

Un recorrido por la historia vitivinícola del departamento de Godoy Cruz

Luego, el circuito continúa en el predio donde funcionó durante casi un siglo la histórica Bodega Arizu. Se trata de un complejo arquitectónico declarado Patrimonio Histórico Nacional, que permite conocer la trayectoria de esta emblemática bodega y de otras familias bodegueras de Godoy Cruz.

Así, mientras se recorren sus rincones más representativos, se reconstruye una parte fundamental de la historia vitivinícola del departamento. Por lo que se llevará a cabo en un espacio reconocido como la mejor experiencia turística y cultural de Mendoza en 2025.

Días, horarios y modalidad en Godoy Cruz

  • La actividad tiene un costo y, en ambos espacios, incluye la degustación de una copa de vino.
  1. Las visitas guiadas comenzarán el viernes 19. Además, es importante resaltar que se realizarán todos los viernes, en dos turnos: a las 10 y a las 12.
  2. Las entradas pueden adquirirse a través del siguiente enlace
