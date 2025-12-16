Godoy Cruz invita a redescubrir su historia vitivinícola con nuevas visitas guiadas

El Municipio de Godoy Cruz desde el viernes 19, iniciará nuevos circuitos de visitas guiadas por atractivos emblemáticos del departamento. Así, el objetivo es fomentar la actividad turística y, a la vez, poner en valor el patrimonio histórico, cultural, productivo y gastronómico.

De esta manera, la iniciativa propone tanto a turistas como a vecinos a redescubrir espacios que forman parte de la memoria y la identidad local.

Aprender para crecer Godoy Cruz entregó certificados a más de 420 alumnos de talleres de oficios

En esta primera etapa, el circuito propone un recorrido por bodegas patrimoniales de gran valor histórico. En primer lugar, la visita comienza en Bodega Caro , ubicada en un edificio de 1884, característico por su arquitectura de ladrillo a la vista y emplazado en pleno centro de Godoy Cruz.

Este emprendimiento surge de la alianza entre la familia Catena y Domaines Barons de Rothschild Lafite. Por lo que, esta unión da origen a vinos que fusionan estilos del viejo y del nuevo mundo.

Durante el recorrido, los visitantes acceden al sector turístico de la bodega y a sus impactantes cavas subterráneas. Además, la experiencia se completa con la degustación de una copa de vino.

Un recorrido por la historia vitivinícola del departamento de Godoy Cruz

Luego, el circuito continúa en el predio donde funcionó durante casi un siglo la histórica Bodega Arizu. Se trata de un complejo arquitectónico declarado Patrimonio Histórico Nacional, que permite conocer la trayectoria de esta emblemática bodega y de otras familias bodegueras de Godoy Cruz.

Así, mientras se recorren sus rincones más representativos, se reconstruye una parte fundamental de la historia vitivinícola del departamento. Por lo que se llevará a cabo en un espacio reconocido como la mejor experiencia turística y cultural de Mendoza en 2025.

Días, horarios y modalidad en Godoy Cruz

La actividad tiene un costo y, en ambos espacios, incluye la degustación de una copa de vino.