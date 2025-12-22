Argentina Medita: Godoy Cruz se sumó a una jornada nacional por la paz y el bienestar

Godoy Cruz se sumó a una jornada nacional por la paz y el bienestar.

Godoy Cruz , este domingo, volvió a ser protagonista de Argentina Medita, el evento de meditación más grande del país . Cabe destacar que, esta propuesta se desarrolló de manera simultánea en 45 ciudades de la Argentina y en formato online.

La propuesta, impulsada por la organización El Arte de Vivir, tuvo como objetivo sembrar paz y bienestar en los participantes y en la comunidad en general.

Es importante resaltar que, esta edición se realizó en el marco del Día Mundial de la Meditación, declarado por las Naciones Unidas. En ese contexto, l a convocatoria volvió a reunir a cientos de vecinos en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona . Es que, desde la tarde comenzó a poblarse de colchonetas, mantas y reposeras en un clima de calma y conexión.

En esta oportunidad, el intendente Diego Costarelli recorrió el predio y participó de cada una las actividades. Asimismo, compartió un mensaje centrado en la importancia de incorporar prácticas de meditación y respiración consciente en la vida cotidiana. Conocido por promover y practicar la meditación como parte de su rutina diaria, el jefe comunal destacó el impacto positivo de estas iniciativas en el contexto social actual.

“En estos momentos que está viviendo la Argentina soy un convencido de que esto ayuda muchísimo, porque yo también lo practico y he podido tener estas vivencias”, expresó Costarelli durante el encuentro.

Además, adelantó que desde el Municipio se continuará trabajando en esta línea. “Vamos a realizar distintas actividades vinculadas a la meditación, cursos de respiración y relajación para contribuir al buen vivir. Y también, mejorar la calidad de vida de la gente”, manifestó.

image

Meditación colectiva y experiencias para todos

La jornada ofreció una meditación grupal guiada, técnicas de respiración para reducir el estrés y la ansiedad. Además, de sesiones de yoga y relajación. De manera tal que, la propuesta tuvo una gran convocatoria, ya que estuvo destinada a todo público, sin necesidad de experiencia previa en este tipo de prácticas.

En este sentido, la meditación colectiva se consolidó como uno de los ejes centrales del encuentro. Es que, diversos estudios clínicos han demostrado que este tipo de experiencias potencian la energía grupal y generan un estado general de calma y bienestar. Así, se refuerza la idea de que la paz y el equilibrio emocional también se construyen en comunidad.

image

Un mensaje que trasciende fronteras

El evento contó con la presencia del presidente de El Arte de Vivir Argentina, Emiliano Gatti, y su coordinadora Lucía Vanus. En ese marco, Gatti subrayó el sentido profundo de la convocatoria. “Cuando meditamos juntos, no solo transformamos nuestra propia energía. También, como comunidad podemos generar un impacto positivo que resuene en nuestro entorno. Es una oportunidad única para sembrar paz dentro y fuera de nosotros”, señaló.

Cabe recordar que en la edición anterior, la meditación guiada por el fundador de El Arte de Vivir, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, rompió el récord Guinness de personas meditando simultáneamente en el mundo. Por lo que, consolidó a Argentina Medita como un movimiento global de bienestar.

De esta manera, Godoy Cruz volvió a posicionarse como un Municipio que impulsa políticas y acciones orientadas al cuidado de la salud mental, el bienestar emocional y la construcción de una comunidad más consciente y conectada.