Una noche para soñar

Godoy Cruz revive la magia de los Reyes Magos con una cabalgata histórica

El evento en Godoy Cruz, que ya es un clásico del verano mendocino, combina teatro, música y emoción para toda la familia.

Los Reyes Magos en Godoy Cruz.

La llegada de los Reyes Magos es un evento muy especial en el municipio de Godoy Cruz. Hace 49 años, la alegría y la magia se reúnen en el Ex Autódromo Los Barrancos, para recibir a estos simpáticos personajes el día 5 de enero a las 22.00 horas.

Se viene una cabalgata inolvidable en Godoy Cruz

En los días previos, Melchor, Gaspar y Baltazar van a recorrer diferentes supermercados de la comuna, para encontrarse con los más pequeños y su lista de obsequios. En primer lugar, el título de la historia será “Esperando su llegada”. La trama estará centrada en la noche más esperada del año, cuando la ilusión se enciende en familia.

Ciertamente, la cartelera de espectáculos 2026 del departamento comienza con esta multitudinaria festividad, cuya entrada es totalmente libre y gratuita. Mientras tanto, los más pequeños junto a sus familias podrán vivir la emoción que nace en esta fecha tan especial, en el Ex Autódromo Los Barrancos (Marciano Cantero y Oberá).

Del mismo modo, el piedemonte de Godoy Cruz se prepara para vivir una jornada especial, con una producción teatral y musical para atesorar.

Mensajes viajeros para los Reyes Magos

Con guion y dirección general del profesor Fabián Quiroga, este relato mostrará un viaje en el tiempo, donde se refleja cómo se escribían (y escribirán) las cartas a los Reyes.

Pasado, presente y futuro se entrelazan, con un gran número de actores, actrices y bailarines, provenientes de distintas academias y ballets locales, para reflejar como se materializan los sueños de diferentes generaciones.

Con el latido de polkas, ritmos urbanos y sonidos épicos; color y mucha energía, “Esperando su llegada” iluminará el paisaje godoicruceño con escenas llenas de emoción y mucho humor.

Finalmente, con esta original propuesta, el departamento recuerda el legado de Filiberto Simionato quien, hace más de 4 décadas, creó la Cabalgata de los Reyes Magos con un grupo de vecinos.

Un tour muy especial por Godoy Cruz

Antes de vivir la espectacular Cabalgata, desde el día 26 de diciembre y hasta el mediodía del 5 de enero, los Reyes van a visitar distintas cadenas de supermercados de la comuna. El objetivo será recibir las cartas que le traigan los más chicos, quienes, además, podrán conocerlos de cerca y llevarse una foto de este inolvidable encuentro.

Durante varios días, los hombres sabios de Oriente van a compartir momentos inolvidables con los mendocinos, para mantener viva la alegría de estas festividades.Así será el itinerario, con las fechas y lugares donde los vas a poder encontrar.

Itinerario de la cabalgata de los Reyes Magos por Godoy Cruz

  • Viernes 26 de diciembre. De 12.00 a 13:30 horas. Vea (Democracia y San Martín).
  • Sábado 27 de diciembre. De 12.00 a 13:30 horas. Vea (Paso de los Andes 850).
  • Lunes 29 de diciembre. De 12.00 a 13:30 horas. Átomo (Sarmiento 2115. Covimet).
  • Martes 30 de diciembre. De 12.00 a 13:30 horas. Átomo La Estanzuela (Juan Egea, Manzana 10).
  • Viernes 2 de enero. De 12.00 a 13:30 horas. Híper Libertad (Joaquín V. González 450).
  • Sábado 3 de enero. De 12.00 a 13:30 horas. Vea (Chuquisaca y América).
  • Domingo 4 de enero. De 12.00 a 13:30 horas. Átomo (Paso de los Andes 1634).
  • Lunes 5 de enero. De 12.00 a 13:30 horas. Vea (Sarmiento y Primitivo de la Reta).

