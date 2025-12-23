Fiestas en Godoy Cruz: asueto administrativo y cronograma especial de servicios

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo , el Municipio de Godoy Cruz estableció asueto administrativo para los días miércoles 24 y 31 de diciembre . Sin embargo, los servicios esenciales continuarán funcionando con cronogramas especiales. Es que, el objetivo es garantizar la limpieza , el orden y la atención de emergencias en el departamento.

Durante las jornadas de asueto no habrá atención al público en las dependencias administrativas municipales. No obstante, se mantendrán guardias activas para cubrir situaciones de emergencia, tanto en los días de asueto como en los feriados.

Por lo tanto, la actividad administrativa habitual se retomará los viernes 26 de diciembre y 2 de enero , respectivamente.

En el marco de las Fiestas, el servicio de recolección domiciliaria tendrá un esquema diferenciado para atender el incremento habitual de residuos. Como así también, para asegurar la prestación en sectores prioritarios. Entonces, el cronograma será:

Martes 23: se realizará un refuerzo especial de recolección, con motivo de las celebraciones.

Miércoles 24: habrá recolección especial en el turno mañana, mientras que el turno noche no tendrá servicio.

Jueves 25: el turno mañana estará destinado exclusivamente a geriátricos y hospitales, y el turno noche funcionará con normalidad.

Este cronograma busca optimizar los recursos y garantizar el servicio en los puntos más sensibles del departamento.

Limpieza urbana y guardias en Godoy Cruz

Los trabajos de limpieza urbana contarán con guardias mínimas hasta las 18. La idea es atender pedidos puntuales y situaciones de emergencia que se aplicarán tanto los miércoles 24 y 31 de diciembre como los jueves 25 de diciembre y 1 de enero.

Dependencias y actividades que se suspenden en Godoy Cruz

El asueto administrativo alcanza a todas las dependencias comunales. Esto incluye los Jardines Maternales, los poli sociales y deportivos, los Centros de Salud municipales y los Juzgados Administrativos y de Faltas. Como así también, otras áreas descentralizadas.

Estacionamiento medido

En cuanto al estacionamiento medido, el servicio funcionará los miércoles 24 y 31 de diciembre hasta las 15. La actividad normal se retomará los jueves 26 de diciembre y 2 de enero.