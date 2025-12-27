27 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Videos: con cámaras de seguridad, frustraron dos intentos de robo en el Parque San Martín y Maipú

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones permitieron intervenir en tiempo real, identificar a los sospechosos y secuestrar elementos sustraídos en dos hechos distintos.

Los delincuentes fueron detectados por el sistema de vigilancia CEO.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

El sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) volvió a ser clave en la prevención del delito, al permitir frustrar dos intentos de robo en distintos puntos del Gran Mendoza: una en el Parque General San Martín y otro en Maipú.

En ambos casos, las alertas generadas desde el CEO, sumadas al monitoreo permanente de las cámaras y a la rápida respuesta policial, posibilitaron intervenir en tiempo real, identificar a los sospechosos y poner los procedimientos a disposición de la Justicia.

Robo frustrado en la zona del Parque General San Martín

El primero de los hechos ocurrió el jueves por la noche, tras una alerta vinculada a un posible robo de cables en el predio del CONICET. Aunque en una primera instancia no se detectaron movimientos sospechosos, el seguimiento permitió ubicar a un grupo de personas desplazándose en las inmediaciones.

Minutos después, las cámaras captaron a uno de los individuos ingresando a un zanjón con una mochila, lo que motivó el despliegue inmediato de personal policial.

Embed

Con la llegada de los móviles, los efectivos lograron dar con cuatro hombres, a quienes se les secuestró una herramienta de corte y otros elementos de interés para la causa.

El personal de seguridad del predio reconoció a los sospechosos, por lo que, por disposición judicial, fueron trasladados a sede policial y se avanzó con las medidas correspondientes, incluido el relevamiento de daños.

Intento de robo detectado en Maipú

El segundo procedimiento se registró durante la madrugada del viernes, en Maipú, cuando operadores del CEO advirtieron a través de las cámaras a dos sujetos trasladando bolsas de cemento y una pala por la vía pública.

Tras el aviso a la frecuencia policial, un móvil logró interceptar a uno de los individuos, mientras que el análisis posterior de las imágenes permitió determinar que ambos habían intentado ingresar previamente a una obra en construcción sobre calle Ozamis.

Embed

Al verificar el lugar, el personal policial constató daños en el acceso a la obra y faltante de materiales, que luego fueron recuperados y secuestrados.

El sujeto aprehendido fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ordenó continuar con el procedimiento.

