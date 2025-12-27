Videos: con cámaras de seguridad, frustraron dos intentos de robo en el Parque San Martín y Maipú

El sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) volvió a ser clave en la prevención del delito , al permitir frustrar dos intentos de robo en distintos puntos del Gran Mendoza: una en el Parque General San Martín y otro en Maipú .

En ambos casos, las alertas generadas desde el CEO , sumadas al monitoreo permanente de las cámaras y a la rápida respuesta policial , posibilitaron intervenir en tiempo real , identificar a los sospechosos y poner los procedimientos a disposición de la Justicia.

El primero de los hechos ocurrió el jueves por la noche , tras una alerta vinculada a un posible robo de cables en el predio del CONICET . Aunque en una primera instancia no se detectaron movimientos sospechosos, el seguimiento permitió ubicar a un grupo de personas desplazándose en las inmediaciones .

Minutos después, las cámaras captaron a uno de los individuos ingresando a un zanjón con una mochila , lo que motivó el despliegue inmediato de personal policial .

Con la llegada de los móviles, los efectivos lograron dar con cuatro hombres, a quienes se les secuestró una herramienta de corte y otros elementos de interés para la causa.

El personal de seguridad del predio reconoció a los sospechosos, por lo que, por disposición judicial, fueron trasladados a sede policial y se avanzó con las medidas correspondientes, incluido el relevamiento de daños.

Intento de robo detectado en Maipú

El segundo procedimiento se registró durante la madrugada del viernes, en Maipú, cuando operadores del CEO advirtieron a través de las cámaras a dos sujetos trasladando bolsas de cemento y una pala por la vía pública.

Tras el aviso a la frecuencia policial, un móvil logró interceptar a uno de los individuos, mientras que el análisis posterior de las imágenes permitió determinar que ambos habían intentado ingresar previamente a una obra en construcción sobre calle Ozamis.

Al verificar el lugar, el personal policial constató daños en el acceso a la obra y faltante de materiales, que luego fueron recuperados y secuestrados.

El sujeto aprehendido fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ordenó continuar con el procedimiento.