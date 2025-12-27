Mendoza cierra el 2025 con una decena de femicidios: Mercedes Rus explicó los desafíos de la prevención

La Ministra aseguró que los femicidios son delitos complejos y delicados

En el marco del balance 2025 del Ministerio de Seguridad y Justicia , la ministra Mercedes Rus se refirió a la cantidad de femicidios registrados en la provincia de Mendoza . Durante este año, se contabilizó una decena de femicidios , una cifra que generó preocupación social y fuertes reclamos ante la gravedad de estos hechos.

En diálogo con Sitio Andino , la funcionaria calificó al femicidio como un tema " muy sensible y muy delicado " , y explicó que se trata de un delito que no puede prevenirse únicamente a partir de la inversión en recursos tradicionales de seguridad, como patrulleros, personal policial o sistemas de videovigilancia .

Rus reconoció que, si bien estas herramientas son necesarias, no garantizan por sí solas la prevención de un femicidio . En ese sentido, señaló que se trata de hechos complejos que muchas veces no presentan señales previas que permitan la intervención temprana de los sistemas de seguridad o de justicia.

" Sigue siendo un delito muy difícil de prevenir , sobre todo en muchos de los casos de este año, donde no se trataba de situaciones que hubieran tenido una judicialización previa ", explicó la ministra.

Además, indicó que varias de las víctimas no contaban con pulseras duales, lo que implica que no existía ninguna alerta previa para activar mecanismos de protección o contención.

Trabajo comunitario, educación y herramientas de prevención

Entre las acciones que sí contribuyen a abordar esta problemática, la ministra destacó el trabajo comunitario y educativo, a través de charlas de género, cursos de capacitación y formaciones en perspectiva de género, tanto para la sociedad como para el personal del Ministerio.

femicidio, mendoza, legislatura, ni una menos Foto: Carla Canizzaro

También subrayó la implementación de las pulseras duales, dispositivos que emiten alertas directas a las bases operativas de seguridad cuando una mujer en situación de violencia de género se encuentra en riesgo.

Coordinación interinstitucional y uso de tecnología

Rus resaltó la articulación permanente con otros organismos, como el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y el Poder Judicial, lo que permite un abordaje integral de los casos.

Asimismo, remarcó la capacitación constante del personal del Ministerio de Seguridad y Justicia y el aporte de la tecnología: "El sistema de cámaras colabora con esa custodia; muchas veces hemos tenido alertas a través del SEO en situaciones de amenazas o agresiones", señaló.

Un problema cultural que requiere un cambio social

En sus declaraciones, la ministra sostuvo que el femicidio es "la instancia más grave de un proceso cuya base es una ideología y una creencia", y afirmó que es en ese punto donde la sociedad en su conjunto debe trabajar.

femicidio, ni una menos, mendoza, concentración Foto: Carla Canizzaro

En ese marco, remarcó la importancia de abordar las "micro situaciones" de violencia que se presentan en distintos ámbitos, ya que forman parte de un entramado que puede derivar en hechos extremos.

Finalmente, Rus afirmó que "el femicidio es el resultado más grave de un proceso basado en una ideología violenta de género", y destacó la necesidad de intervenir desde edades tempranas, especialmente en los adolescentes.

María Mercedes Rus

"Es fundamental trabajar con un enfoque preventivo y cultural", sostuvo, al tiempo que remarcó que la lucha contra la violencia de género requiere educación, concientización y apoyo comunitario, complementando las políticas de seguridad con una transformación social profunda.