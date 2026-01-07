Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 7 de enero una jornada calurosa , con nubosidad variable y ascenso de la temperatura . Durante la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas , con posibilidad de precipitación de granizo en algunas zonas .

En alta montaña , el día comenzará con poca nubosidad y frío , pero el tiempo desmejorará desde la tarde , con precipitaciones moderadas que marcarán el preludio del ingreso de un frente frío .

Según el informe oficial, entre las 11 y las 22 se registrará circulación leve de viento del sur al norte , afectando a toda la provincia . Además, se prevé el ingreso de un frente frío durante la madrugada del jueves , que provocará un cambio marcado de las condiciones meteorológicas .

La jornada comenzará con cielo despejado , pero desde las 16 se iniciará la convección en el Oeste del Gran Mendoza , extendiéndose luego hacia el Oeste del Valle de Uco y Malargüe . En la zona Sur , las tormentas comenzarán alrededor de las 18 , con precipitaciones significativas , especialmente en el Oeste del Gran Mendoza .

Real del Padre - Granizo (1) Podría volver a precipitar granizo este miércoles en Mendoza, según el pronóstico del tiempo.

No se descarta la caída de granizo, principalmente en el Sur provincial, donde las tormentas podrían presentar mayor intensidad durante la tarde-noche, tal como ocurrió el martes.

En alta montaña, el mal tiempo comenzará a partir de las 18, afectando primero el sector Norte, luego el Centro y finalmente el Sur de la precordillera, con precipitaciones moderadas asociadas al avance del frente frío.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima promedio alcanzará los 33°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza