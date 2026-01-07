7 de enero de 2026
Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero en Mendoza

Se vivirá otra jornada calurosa, aunque con precipitaciones en algunas regiones. Luego, ingresaría un frente frío. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Continúa el calor en Mendoza este miércoles.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 7 de enero una jornada calurosa, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Durante la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas, con posibilidad de precipitación de granizo en algunas zonas.

En alta montaña, el día comenzará con poca nubosidad y frío, pero el tiempo desmejorará desde la tarde, con precipitaciones moderadas que marcarán el preludio del ingreso de un frente frío.

Tormentas desde la tarde y alerta por granizo: a qué zonas afectará

Según el informe oficial, entre las 11 y las 22 se registrará circulación leve de viento del sur al norte, afectando a toda la provincia. Además, se prevé el ingreso de un frente frío durante la madrugada del jueves, que provocará un cambio marcado de las condiciones meteorológicas.

La jornada comenzará con cielo despejado, pero desde las 16 se iniciará la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia el Oeste del Valle de Uco y Malargüe. En la zona Sur, las tormentas comenzarán alrededor de las 18, con precipitaciones significativas, especialmente en el Oeste del Gran Mendoza.

Real del Padre - Granizo (1)
Podría volver a precipitar granizo este miércoles en Mendoza, según el pronóstico del tiempo.

No se descarta la caída de granizo, principalmente en el Sur provincial, donde las tormentas podrían presentar mayor intensidad durante la tarde-noche, tal como ocurrió el martes.

En alta montaña, el mal tiempo comenzará a partir de las 18, afectando primero el sector Norte, luego el Centro y finalmente el Sur de la precordillera, con precipitaciones moderadas asociadas al avance del frente frío.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima promedio alcanzará los 33°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Jueves 8 de enero: jornada mayormente nublada, con lluvias y tormentas generalizadas, fuerte descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur. El frente frío ingresará de lleno durante la mañana, con precipitaciones severas en el Valle de Uco y la zona Este, desplazándose luego hacia el Sur. Probabilidad de granizo en sectores del Este y Sur. Máxima: 20°C | Mínima: 15–18°C (según zona).
  • Viernes 9 de enero: parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Parcialmente nublado en cordillera. Máxima: 32°C | Mínima: 17°C.
  • Sábado 10 de enero: jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 19°C.
  • Domingo 11 de enero: muy caluroso, con nubosidad variable, tormentas aisladas y vientos moderados del noreste. Máxima: 38°C | Mínima: 21°C.
  • Lunes 12 de enero: continuará el calor intenso, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. Máxima: 38°C | Mínima: 23°C.
