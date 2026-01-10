10 de enero de 2026
Mendoza guarda un lugar mágico para descubrir este verano 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Mendoza sorprende no solo por sus paisajes, sino también por sus rincones únicos que invitan a explorar. En esta nota te presentamos un lugar imperdible en Malargüe, ideal para el turismo, donde cada detalle revela su auténtico encanto.

Los Castillos de Pincheira, un lugar de ensueño para explorar en Mendoza

Los Castillos de Pincheira se ubican a solo 27 km al oeste de Malargüe, rodeados de un paisaje natural impresionante. Desde la Ciudad de Mendoza, el viaje es de aproximadamente 347 km, unas 4 horas y 20 minutos en auto.

Este destino llama la atención por sus imponentes formaciones rocosas que recuerdan a castillos medievales, esculpidas a lo largo de miles de años por la erosión del viento y el agua sobre antiguas estructuras volcánicas sedimentarias. Cada detalle del paisaje revela la fuerza de la naturaleza y ofrece un espectáculo único para los visitantes.

Esta majestuosa formación fue declarada Monumento Natural, destacando su valor geológico, paisajístico y cultural. El reconocimiento oficial subraya la importancia de proteger este tesoro natural.

Cómo llegar a los Castillos de Pincheira

El sitio está abierto al público y propone múltiples actividades para disfrutar de la naturaleza: acampar bajo el cielo abierto, realizar caminatas entre senderos rodeados de roca y vegetación, o explorar la zona a caballo mientras se contemplan los paisajes. Es un lugar ideal para los amantes de la fotografía.

Las autoridades locales aseguran que la zona es accesible para vehículos comunes, aunque recomiendan conducir con precaución por los caminos de ripio. Los visitantes coinciden en que los Castillos de Pincheira dejan una impresión inolvidable, convirtiéndose en un destino imperdible para quienes exploran Mendoza y buscan aventura, historia y naturaleza en un solo lugar.

Visitar los Castillos de Pincheira no solo permite admirar formaciones geológicas extraordinarias, sino también conectarse con la esencia de la naturaleza y la historia de la región. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

