Cómo acceder a los préstamos del Banco Nación para viajar

El Banco Nación presentó una propuesta para reactivar el turismo interno este verano 2026. Te contamos cómo acceder a los préstamos a tasa preferencial.

Foto: Archivo
 Por Analía Martín

En plena temporada de verano y con la necesidad de impulsar el consumo, el Banco Nación (BNA) pateó el tablero con el lanzamiento de "Viajá +", un nuevo programa de beneficios y financiamiento diseñado para que las familias argentinas puedan concretar sus vacaciones en el país. Esta iniciativa apuesta al crédito accesible y las cuotas sin interés.

La propuesta llega en un momento clave de enero, ofreciendo una herramienta financiera potente para quienes aún no definieron su destino o necesitan financiación extra para costear la estadía. El objetivo es claro: dinamizar las economías regionales y sostener la actividad turística en un año desafiante.

Hasta $5.000.000 para viajar por Argentina

El corazón del programa es una nueva línea de préstamos personales de libre destino, pero con condiciones preferenciales para gastos turísticos. Los clientes del banco pueden solicitar hasta $5.000.000 con un plazo de devolución de hasta 18 meses.

Lo más atractivo de esta línea es su Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 28%, un porcentaje que hoy se ubica muy por debajo de la inflación proyectada y de las tasas de mercado tradicionales para consumo. Esto permite a los usuarios financiar hoteles, alquileres y excursiones con una cuota previsible que no se disparará con el tiempo.

Cómo funciona y qué servicios incluye

La gestión es 100% digital a través de la aplicación BNA+. No hace falta ir a una sucursal; desde el celular se puede gestionar el crédito y realizar los pagos. El programa "Viajá +" abarca una amplia gama de servicios esenciales para el turista:

  • Alojamiento: Hoteles, hosterías, cabañas y posadas.
  • Transporte: Pasajes de ómnibus y vuelos de cabotaje (con Aerolíneas Argentinas y otras compañías).
  • Gastronomía: Restaurantes y bares adheridos.
  • Excursiones y Alquiler de Autos: Agencias de viaje y rentadoras.
Estación terminal de Mendoza, pasajeros, pasajes, viajes, vacaciones, viajar, viajeros, verano, enero
Vacaciones de verano 2026: precios, opciones e incertidumbre en el sector turístico de Mendoza.

Vacaciones de verano 2026: precios, opciones e incertidumbre en el sector turístico de Mendoza.

Además del préstamo, el programa incluye promociones directas pagando con MODO BNA+, como 12 cuotas sin interés en alquiler de autos y hasta 3 cuotas sin interés en pasajes nacionales, sumado a reintegros puntuales en comercios de cercanía en los principales destinos turísticos.

"Viajá +" pone el foco en la financiación a largo plazo, permitiendo que el costo de las vacaciones se diluya durante el año y medio siguiente. Desde el oficialismo argumentan que es una estrategia pensada para cuidar el poder adquisitivo inmediato de los viajeros.

