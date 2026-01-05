Cómo llegar y cuánto cuesta la Reserva Natural Villavicencio en Mendoza

Ubicada a pocos kilómetros de la capital, la Reserva Natural Villavicencio se posiciona como el plan ideal para desconectar. Con sus paisajes de precordillera y su historia, atrae a miles de turistas cada temporada. En esta nota, te explicamos la logística necesaria para organizar tu visita y disfrutar de este entorno protegido sin contratiempos ni sorpresas.

Visitar este emblema del departamento de Las Heras es sumergirse en una postal viviente donde la naturaleza y la historia convergen. El recorrido comienza mucho antes de llegar al hotel , ya que el camino ofrece vistas panorámicas inigualables de la precordillera. Es una salida obligada tanto para el mendocino que busca aire puro como para el turista que desea conocer la flora y fauna autóctona, como guanacos y zorros, en su máxima expresión.

Para acceder al predio, es fundamental saber de antemano que no existe transporte público de pasajeros que llegue hasta la puerta del complejo. El acceso se realiza exclusivamente por la Ruta Provincial 52 , un camino histórico que comienza asfaltado y luego se torna de tierra. El viaje en vehículo particular desde la Ciudad de Mendoza toma aproximadamente una hora, recorriendo unos 50 kilómetros de ascenso constante hacia la montaña.

Si no contás con movilidad propia, la alternativa más cómoda y segura es contratar un tour organizado desde el centro. Varias agencias de turismo local ofrecen excursiones que pueden ser de medio día o jornada completa. Estas opciones suelen incluir el traslado, la entrada y el guiado profesional, permitiendo disfrutar de los famosos "Caracoles de Villavicencio" —un camino sinuoso de gran belleza— sin la tensión que implica conducir por un camino de montaña exigente.

Precios y horarios de la Reserva natural Villavicencio

Un dato crucial para evitar malos momentos al llegar a la boletería es que en el ingreso no se recibe dinero en efectivo, por lo que es obligatorio contar con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales habilitadas. Aunque la mejor opción en sacar las entradas con anticipación a través del sitio: www.rnvillavicencio.com.ar. Los precios son:

Visitante extranjero: mayor: $20.000, menor (6 a 12 años inclusive): $15.000, jubilado: $17.000

Menores hasta 5 años y personas con discapacidad no abonan ticket de ingreso. Sólo deben presentar en boletería de la Reserva DNI y/o CUD.

El ingreso general es de 9:30 a 17:30 horas de miércoles a viernes, extendiéndose una hora más los fines de semana. Es importante planificar la llegada temprano para aprovechar la luz del sol y recorrer los senderos autoguiados y los jardines del mítico hotel antes del cierre de las instalaciones.

Actividades imperdibles en el predio

Más allá de la foto obligada en el frente del antiguo hotel, declarado Monumento Histórico Nacional, la experiencia es integral y ofrece múltiples facetas. El sitio protege una biodiversidad única de monte y puna, lo que permite el avistamiento de fauna silvestre si se transita con silencio y respeto. Además, sitios como el Monumento de Canota marcan hitos de la gesta sanmartiniana que agregan un valor cultural inmenso al paseo.

Para aprovechar al máximo la visita, tené en cuenta las siguientes actividades habilitadas:

Senderos interpretativos: Caminatas de baja dificultad para aprender sobre la flora local.

Caminatas de baja dificultad para aprender sobre la flora local. Jardines del Hotel: Un recorrido por las terrazas recuperadas de este gigante dormido.

Un recorrido por las terrazas recuperadas de este gigante dormido. Miradores panorámicos: Puntos estratégicos en la ruta para observar el vuelo de los cóndores.

La Reserva natural Villavicencio, es una opción accesible para quienes estén en búsqueda de un plan fresco e interesante.