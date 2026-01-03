Mendoza, en el top 5 del turismo: precios accesibles y buenas perspectivas para 2026

Por ser uno de los destinos más económicos para vacacionar, la consultora Focus Market difundió un informe online que confirmó que la provincia de Mendoza se encuentra entre los cinco lugares más elegidos por turistas argentinos y extranjeros . La preferencia se explica por su accesibilidad en costos y las proyecciones anticipan un escenario aún más favorable para 2026.

La consultora Focus Market , para el Blog de Educación Financiera de Naranja X , presentó un informe que posicionó a Mendoza como el destino nacional más económico dentro del top cinco de los preferidos por los argentinos para vacacionar , tanto en el plano nacional como internacional.

El relevamiento se basó en un análisis de costos de pasajes aéreos y alojamiento de tres estrellas , considerando una estadía de 14 noches para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores .

En ese marco, la consultora privada indicó que la provincia de Mendoza registró el menor costo total al momento de planificar un itinerario turístico , con un valor final de $3.610.467 . En comparación, el mismo paquete para Bariloche ascendió a $7.693.084 , mientras que en Mar del Plata alcanzó los $5.121.156 .

Al analizar las preferencias de los viajeros, Focus Market también señaló que, además de la Costa Atlántica y la Patagonia, en la región de Cuyo se destacan tres búsquedas vinculadas a Mendoza: Ciudad, San Rafael y Uspallata. A la lista se suman destinos del Noroeste argentino y las sierras de Córdoba.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que de cara al verano 2026 se observa un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana, impulsado por un contexto de mayor cautela en el gasto y la búsqueda de experiencias más frecuentes, aunque de menor duración.

Mendoza - Turismo - Datos 2026. Mendoza (Ciudad), San Rafael y Uspallata, las zonas más buscadas para hacer turismo. Foto: Gobierno de Mendoza

Por su parte, la titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, afirmó que el informe “ratifica que la provincia ofrece precios muy competitivos tanto en lo económico como en la calidad de sus prestaciones. Es un gran mérito del sector empresario, que supo ajustar costos y propuestas a la nueva realidad macroeconómica del país ”. Además, destacó que Mendoza redujo la alícuota de Ingresos Brutos para alojamientos y gastronomía durante el presente año.

En la misma línea, agregó que “el Gobierno de Mendoza realizó una fuerte inversión en promoción y, junto con el sector privado, llevó adelante más de 120 acciones de difusión turística a nivel nacional e internacional durante 2025 ”.

Mendoza, manso destino: las propuestas para el verano 2026

De cara a la temporada estival 2026, la campaña “Mendoza, manso destino” lanzó cuatro propuestas en conjunto con el sector privado para impulsar el turismo, con vigencia hasta el 15 de febrero.

La primera es Mansas propuestas, una iniciativa que permite a los visitantes acceder a paquetes turísticos prácticamente armados, con precios competitivos frente a otros destinos del país.

Por otro lado, Manso Menú ofrece un menú de tres pasos más una bebida, con un precio máximo de $35.000. La promoción comenzó el 15 de agosto y, debido a su buena recepción, se extendió hasta el 15 de febrero.

En Mansa Bodega, se proponen visitas guiadas con degustación en bodegas mendocinas por un valor de hasta $15.000, con beneficios adicionales en algunos casos.

Finalmente, Manso Alojamiento incluye una noche en habitación doble con desayuno, con un valor máximo de $100.000 y opciones que parten desde los $45.000.

Todas las propuestas y los prestadores adheridos pueden consultarse en el sitio web oficial mendoza.tur.ar, donde también es posible filtrar por zonas, tipo de alojamiento y servicios.