Turismo en bicicleta: recorriendo Mendoza de otra manera

La provincia de Mendoza ofrece diversas formas de disfrutar de sus paisajes y atractivos turísticos. En esta nota te presentamos el biciTRAN , una experiencia para recorrer la ciudad y sus alrededores en bicicleta , con información compartida por su personal a Sitio Andino .

"El sistema biciTRAN ha crecido mucho en el último año, consolidándose como una opción de transporte en el Gran Mendoza ", comenzó diciendo un operario. Sobre su funcionamiento, explicó: " Todo se gestiona desde la app , disponible para iOS y Android. Una vez que te registrás y tu cuenta está activa, cargás saldo y escaneás el código QR de la bicicleta para iniciar tu viaje".

Agregó: "Actualmente contamos con más de 550 unidades activas y 88 estaciones distribuidas en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Guaymallén y Las Heras . El sistema ha sido adoptado mayormente por jóvenes y parejas, entre 20 y 35 años".

Además, destacó que biciTRAN es ideal para turistas que prefieren moverse por su cuenta sin contratar tours cerrados. "Muchos lo utilizan para trayectos cortos, desde el hotel donde están hospedados hasta el centro de la ciudad".

Respecto a los circuitos más elegidos, indicó: "Uno de los favoritos es el Parque General San Martín o la zona de Arístides. Allí, el usuario retira la bicicleta en el centro y sube por la ciclovía de la Avenida Juan B. Justo o calle Emilio Civit hasta ingresar al parque. Otra opción muy popular es la estación de Calle Arístides, cerca de bares y restaurantes. También es elegido el recorrido hacia el Parque San Vicente en Godoy Cruz, donde se puede llegar desde la ciudad usando la ciclovía del MetroTranvía hasta el parque o la plaza Godoy Cruz, con amplia oferta gastronómica".

biciTRAN (4) biciTRAN para turistas: recorridos recomendados

Finalmente, sobre qué recorridos recomiendan para quienes quieran combinar bicicleta y turismo, el personal señaló: "Lo ideal es iniciar o finalizar el viaje en estaciones estratégicas: Plaza Independencia, en el corazón de la ciudad; Arístides, cerca de la zona de bares más famosa; y Parque San Vicente, donde cruzando el parque se llega en pocas cuadras al mercado gastronómico de moda".

En conclusión, biciTRAN se presenta como una alternativa práctica y sustentable que combina transporte y experiencia turística. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.