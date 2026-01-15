15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Contribuyentes

ARCA: cómo realizar la recategorización del monotributo y quiénes deben hacerla

El trámite es rápido y totalmente online a través de la página web de ARCA. El sistema está habilitado hasta el 5 de febrero.

ARCA: cómo realizar la recategorización del monotributo y quiénes deben hacerla
ARCA: cómo realizar la recategorización del monotributo y quiénes deben hacerla

Según ARCA, "la recategorización es una evaluación de parámetros que deben realizar los monotributistas para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla. Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización".

Lee además
Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias
Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

La recategorización se realiza cada seis meses, en febrero y agosto, para evaluar la actividad de los últimos 12 meses.

Deben realizar la recategorización de forma obligatoria aquellas personas que hayan cambiado sus parámetros. En cambio, están exentos aquellos que permanecen en la misma categoría o que tengan una antigüedad menor a seis meses. El plazo para gestionar el trámite culmina el 5 de febrero.

Cómo hacer la recategorización en ARCA

El trámite se realiza a través de la página web de ARCA o mediante la aplicación ARCA Móvil, ingresando con la clave fiscal. Una vez en el apartado de "Monotributo", dirigirse al botón "Recategorizarme".

descarga

El sitio mostrará la facturación electrónica de forma automática, pero si los valores no concuerdan, se pueden actualizar ingresando a "Mis ingresos no coinciden con este monto".

En caso de contar con un local donde se realizan las actividades laborales se debe informar. Los monotributistas deben tener en cuenta los siguientes valores a analizar de forma acumulada en los últimos 12 meses:

  • Ingresos brutos,
  • Energía eléctrica consumida,
  • Alquileres devengados,
  • Superficie afectada a la actividad.

Tras revisar los datos, se deben confirmar y descargar la credencial de pago actualizada. La multa por no recategorizarse es de $220.000.

Embed - ¿Cómo me recategorizo en el monotributo?

Recategorización simplificada del monotributo

La actualización del trámite está vigente desde hace dos años, es más ágil y se basa en los últimos doce meses. Además, el sistema muestra de forma automática la categoría sugerida.

A su vez, las escalas del monotributo se actualizan de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARCA_informa/status/2011900678579376383&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Noelia Villafañe en Aconcagua Radio: "La multa por no recategorizarse en el monotributo es de $220.000"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 15 de enero de 2026

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

Cosecha histórica de trigo y cebada: más producción y un fuerte salto exportador

ANSES: quiénes cobran este jueves 15 de enero de 2026

El Tesoro renovó el 98% de la deuda en pesos y convalidó una suba de tasas

El Gobierno dio de baja a tres prepagas: cuáles son las empresas afectadas

Celulares más baratos: cuánto pueden bajar los precios tras la eliminación de aranceles

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

Las Más Leídas

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país video
Luto en la música

De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido
¿Lo sabías?

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 15 de enero de 2026.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 15 de enero de 2026

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan
Para tener en cuenta

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan