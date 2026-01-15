ARCA: cómo realizar la recategorización del monotributo y quiénes deben hacerla

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el sistema para realizar la recategorización del monotributo. El trámite es simple, rápido y totalmente online. Además, se puede gestionar mediante computadoras o celulares.

Según ARCA, "la recategorización es una evaluación de parámetros que deben realizar los monotributistas para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla. Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización".

CONSUMO EN DÓLARES Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias

La recategorización se realiza cada seis meses, en febrero y agosto, para evaluar la actividad de los últimos 12 meses.

Deben realizar la recategorización de forma obligatoria aquellas personas que hayan cambiado sus parámetros. En cambio, están exentos aquellos que permanecen en la misma categoría o que tengan una antigüedad menor a seis meses. El plazo para gestionar el trámite culmina el 5 de febrero.

Cómo hacer la recategorización en ARCA

El trámite se realiza a través de la página web de ARCA o mediante la aplicación ARCA Móvil, ingresando con la clave fiscal. Una vez en el apartado de "Monotributo", dirigirse al botón "Recategorizarme".

descarga

El sitio mostrará la facturación electrónica de forma automática, pero si los valores no concuerdan, se pueden actualizar ingresando a "Mis ingresos no coinciden con este monto".

En caso de contar con un local donde se realizan las actividades laborales se debe informar. Los monotributistas deben tener en cuenta los siguientes valores a analizar de forma acumulada en los últimos 12 meses:

Ingresos brutos,

Energía eléctrica consumida,

Alquileres devengados,

Superficie afectada a la actividad.

Tras revisar los datos, se deben confirmar y descargar la credencial de pago actualizada. La multa por no recategorizarse es de $220.000.

Embed - ¿Cómo me recategorizo en el monotributo?

Recategorización simplificada del monotributo

La actualización del trámite está vigente desde hace dos años, es más ágil y se basa en los últimos doce meses. Además, el sistema muestra de forma automática la categoría sugerida.

A su vez, las escalas del monotributo se actualizan de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).