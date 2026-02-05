En qué consiste el acuerdo que firmaron Argentina y Estados Unidos por los minerales críticos

Argentina y Estados Unidos suscribieron este miércoles un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro y Procesamiento de Minerales Críticos , con el objetivo de consolidar cadenas de valor, atraer inversiones a largo plazo y asegurar un abastecimiento competitivo de insumos estratégicos clave para tecnologías modernas de la minería .

La rúbrica del acuerdo se realizó en Washington D.C. , en el marco de una reunión ministerial convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio .

Los minerales críticos —como el litio, el cobre , el cobalto y las conocidas tierras raras — son componentes fundamentales en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y otros equipos de alta tecnología. Por esta razón, gobiernos y empresas buscan asegurar cadenas de suministro más sólidas, diversificadas y seguras frente a una demanda global en crecimiento.

Según el comunicado oficial de la Cancillería Argentina , el instrumento suscripto con EE. UU. refuerza una asociación estratégica entre ambos países y crea un marco para fomentar inversiones productivas de largo plazo en actividades vinculadas a minerales críticos, así como condiciones favorables para la aplicación de tecnologías de vanguardia.

Hoy firmé, en representación de Argentina, un Acuerdo sobre Minerales Críticos con los Estados Unidos: más exportaciones, más inversiones y más empleo para nuestro país. Gracias, Christopher Landau ( @DeputySecState ), por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir… https://t.co/KXgwfzPHyY pic.twitter.com/IWBFppjk5H

La firma del acuerdo fue acompañada por representantes de ambos gobiernos, entre ellos el propio Marco Rubio y el canciller argentino Pablo Quirno, quienes destacaron la importancia del entendimiento como un paso hacia la consolidación de un suministro confiable y competitivo que sirva a las industrias del futuro.

Qué aporta el acuerdo para la Argentina

El texto oficial precisó que el acuerdo contempla el uso de herramientas de financiamiento público y privado, la simplificación de procesos administrativos y de permisos, y la cooperación técnica en áreas como el mapeo geológico, el reciclaje y la gestión de materiales críticos. También incluye acciones conjuntas orientadas a promover mercados más transparentes y a fortalecer el posicionamiento de la Argentina como un actor relevante en las cadenas globales de suministro de alto valor estratégico.

Desde el punto de vista local, la Cancillería remarcó que "para la Argentina, este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo", en un contexto de mayor previsibilidad macroeconómica y reglas claras para la inversión. En ese sentido, destacó que en 2025, impulsadas por los incentivos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), las exportaciones mineras alcanzaron un récord de u$s6.037 millones, con un crecimiento interanual cercano al 30%.

Asimismo, el comunicado señaló que la producción de carbonato de litio superó las 110.000 toneladas, el nivel más alto registrado en la historia del país. "Estos resultados posicionan a la minería —en particular, a minerales críticos como el litio y el cobre— como un sector clave para el incremento de las exportaciones, la generación de divisas y la creación de empleo calificado, con incidencia positiva sobre las economías regionales", afirmó el texto oficial.

Un contexto de oportunidad para Argentina

El sector minero argentino ha mostrado un desempeño destacado en los últimos años. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord histórico de 6.037 millones de dólares, impulsadas principalmente por la demanda de metales como el litio, el oro y la plata. Este crecimiento representa un salto cercano al 30 % en comparación con el año anterior.

Los economistas y analistas del sector consideran que el acuerdo con Estados Unidos puede reforzar la posición de Argentina como un actor relevante en el mercado internacional de minerales críticos, potenciando no solo las exportaciones sino también la instalación de proyectos de valor agregado, la generación de empleo calificado y el desarrollo regional.

El instrumento firmado apunta a diversificar las cadenas de valor, reducir dependencias de países con alta concentración de producción —como China— y generar un clima de previsibilidad para inversiones estratégicas. Estas condiciones son consideradas clave para atraer capital extranjero y tecnológico en un sector con proyección de crecimiento sostenido, tanto por la transición energética global como por la digitalización de industrias.

Oportunidades y desafíos

Si bien el acuerdo representa un avance importante en la cooperación bilateral, expertos advierten que su impacto dependerá de la capacidad de Argentina para consolidar políticas públicas estables, mejorar la infraestructura logística y garantizar marcos regulatorios que promuevan inversiones sostenibles. La integración de los eslabones productivos y la capacitación de mano de obra especializada serán factores determinantes para que el país capitalice plenamente su potencial en minerales estratégicos.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos sobre minerales críticos marca un paso significativo en la agenda internacional de suministro de recursos clave para la economía del futuro, en un contexto global donde la competencia por estos insumos es cada vez más intensa.