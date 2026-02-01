1 de febrero de 2026
Desde Malargüe mujeres buscan cambiar la mirada sobre la minería en Mendoza

Es a través de AFIMM Malargüe, grupo con enfoque de género no excluyente, que difunde información fidedigna del sector de la minería.

El espacio de la mujer en la minería (Foto gentileza)

 Por Claudio Altamirano

La Alianza Femenina de la Industria Minera de Malargüe (AFIMM) se conformó en 2025 tras el encuentro Women in Mining realizado en Mendoza. Desde una perspectiva de género no excluyente, el espacio promueve la minería sustentable, la inclusión laboral y la difusión de información oficial, articulando con el Estado, empresas privadas y comunidades locales.

Así lo explicó Ana Gómez, una de las voceras de la organización, quien señaló que AFIMM nació a partir de la necesidad de generar un ámbito de intercambio y formación luego del evento internacional que reunió a referentes del sector. “Es una perspectiva de género, pero no es excluyente”, aclaró, destacando que la alianza también está integrada por hombres que acompañan los objetivos del colectivo.

Difusión de la minería desde Malargüe

Gómez detalló que el trabajo de la entidad no se limita al departamento de Malargüe, sino que ya se encuentra articulando acciones con personas de departamentos vecinos y de otras regiones de la provincia. En ese marco, AFIMM impulsa capacitaciones y genera nexos con entes gubernamentales y empresas privadas, con el objetivo de brindar información fidedigna sobre minería sustentable y visibilizar el rol de las mujeres en esta actividad lícita.

Por su parte, Daiana Sboccia explicó que la Alianza Femenina de la Industria Minera de Malargüe es una entidad sin fines de lucro, orientada también a unificar y difundir información oficial de las empresas mineras que han comenzado a trabajar en Mendoza. “Difundimos datos concretos sobre disponibilidades laborales y oportunidades reales en el sector”, indicó.

Sboccia agregó que gran parte de esta tarea se realiza a través de las redes sociales de AFIMM, donde se promueve el debate informado y el acceso a contenidos actualizados. En el último tiempo, incorporaron un “streaming minero” en vivo todos los sábados.

En esos espacios virtuales participan trabajadores y trabajadoras de la industria minera, quienes comparten sus experiencias, describen los avances tecnológicos y explican cómo las nuevas herramientas permiten optimizar recursos y fortalecer el cuidado del ambiente, acercando la minería a la comunidad mendocina desde una mirada moderna y responsable.

