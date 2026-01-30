30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Minería

La Justicia rechazó dos apelaciones relacionadas a PSJ Cobre Mendocino

El Poder Judicial consideró que no existen pruebas de daños ambientales graves y que los planteos se basan en hipótesis sin sustento.

La Justicia rechazó dos apelaciones relacionadas a PSJ Cobre Mendocino

La Justicia rechazó dos apelaciones relacionadas a PSJ Cobre Mendocino

Sitio Andino
Por Sitio Andino Economía

La Justicia rechazó dos apelaciones contra el rechazo del amparo de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. La medida fue tomada por las doctoras Patricia Canela, María Delicia Ruggeri y María Emilia Funes, de la Quinta Cámara en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

Lee además
La Cámara Federal de Mendoza confirmó una sentencia de primera instancia que dejó sin efecto los aumentos aplicados por una empresa de medicina prepaga desde enero de 2024
Prepagas bajo la lupa judicial

La Justicia Federal de Mendoza frenó aumentos de prepagas y el fallo impacta en todo el país
Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026
Rumbo al 22 de febrero

Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026
PSJ Cobre Mendocino
El proyecto minero de cobre está ubicado en Uspallata.

El proyecto minero de cobre está ubicado en Uspallata.

Qué dijo la Justicia sobre PSJ Cobre Mendocino

Una de las resoluciones indica que "no se verifican, prima facie, indicadores de graves daños al medio ambiente y en ello se coincide con el magistrado que nos ha precedido en el juzgamiento en cuanto que todo lo manifestado por la pretensoras son cuestiones hipotéticas y no puede en base a ello emitir un pronunciamiento de tal gravedad como el solicitado, lo que implicaría sobrepasar los límites del control equilibrado de poderes que el sistema republicano impone a los jueces, cuando aquí no es posible todavía analizar si la ley tachada de inconstitucional por las actoras es tal".

En la otra resolución, las representantes de la Justicia expresaron: "El hecho de denegar la medida cautelar solicitada no implica desconocer el principio protectorio del cual está imbuido la defensa del medio ambiente y como axioma sustancial o estructural del derecho ambiental. No obstante el mismo no tiene 'valor absoluto' como insinúan las apelantes, y por lo tanto no puede ser utilizado indiscriminadamente como un medio de presión frente a cualquier obra o proyecto económico que pueda influir en el aquél por el solo temor que ello pueda ocurrir".

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero de 2026

Descuentos en jugueterías con Banco Nación: aprovechá sus promociones

ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares

Minería: el Gobierno creó una Junta Disciplinaria para definir sanciones en caso de irregularidades

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa del agua en Mendoza: desde cuándo y cuánto

ANSES: quiénes cobran este viernes 30 de enero de 2026

Venta de ropa usada por kilo: preocupación en el comercio mendocino por el ingreso de fardos importados

LO QUE SE LEE AHORA
ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares
REINTEGROS

ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares

Las Más Leídas

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.
El clima

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

El estado del Paso Los Libertadores para este viernes 30 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero