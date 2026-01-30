La Justicia rechazó dos apelaciones relacionadas a PSJ Cobre Mendocino Sitio Andino

Las solicitudes fueron realizadas por la Comunidad Guaytamari del pueblo huarpe y la Fundación Cullunche, mientras que la segunda fue pedida por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Civil de Uspallata “El Suri”, entre otros.

PSJ Cobre Mendocino El proyecto minero de cobre está ubicado en Uspallata. Foto: Prensa PSJ Cobre Mendocino Qué dijo la Justicia sobre PSJ Cobre Mendocino Una de las resoluciones indica que "no se verifican, prima facie, indicadores de graves daños al medio ambiente y en ello se coincide con el magistrado que nos ha precedido en el juzgamiento en cuanto que todo lo manifestado por la pretensoras son cuestiones hipotéticas y no puede en base a ello emitir un pronunciamiento de tal gravedad como el solicitado, lo que implicaría sobrepasar los límites del control equilibrado de poderes que el sistema republicano impone a los jueces, cuando aquí no es posible todavía analizar si la ley tachada de inconstitucional por las actoras es tal".

En la otra resolución, las representantes de la Justicia expresaron: "El hecho de denegar la medida cautelar solicitada no implica desconocer el principio protectorio del cual está imbuido la defensa del medio ambiente y como axioma sustancial o estructural del derecho ambiental. No obstante el mismo no tiene 'valor absoluto' como insinúan las apelantes, y por lo tanto no puede ser utilizado indiscriminadamente como un medio de presión frente a cualquier obra o proyecto económico que pueda influir en el aquél por el solo temor que ello pueda ocurrir".