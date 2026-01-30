La Justicia rechazó dos apelaciones relacionadas a PSJ Cobre Mendocino

La Justicia rechazó dos apelaciones contra el rechazo del amparo de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. La medida fue tomada por las doctoras Patricia Canela, María Delicia Ruggeri y María Emilia Funes, de la Quinta Cámara en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.
Una de las resoluciones indica que "no se verifican, prima facie, indicadores de graves daños al medio ambiente y en ello se coincide con el magistrado que nos ha precedido en el juzgamiento en cuanto que todo lo manifestado por la pretensoras son cuestiones hipotéticas y no puede en base a ello emitir un pronunciamiento de tal gravedad como el solicitado, lo que implicaría sobrepasar los límites del control equilibrado de poderes que el sistema republicano impone a los jueces, cuando aquí no es posible todavía analizar si la ley tachada de inconstitucional por las actoras es tal".
En la otra resolución, las representantes de la Justicia expresaron: "El hecho de denegar la medida cautelar solicitada no implica desconocer el principio protectorio del cual está imbuido la defensa del medio ambiente y como axioma sustancial o estructural del derecho ambiental. No obstante el mismo no tiene 'valor absoluto' como insinúan las apelantes, y por lo tanto no puede ser utilizado indiscriminadamente como un medio de presión frente a cualquier obra o proyecto económico que pueda influir en el aquél por el solo temor que ello pueda ocurrir".