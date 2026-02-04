El Gobierno anunció inversiones por US$14.000 millones en proyectos estratégicos

El canciller Pablo Quirno se reunió con empresarios y confirmó una inversión de US$14.000 millones en la Argentina a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , una señal de respaldo a proyectos estratégicos que buscan dinamizar sectores clave, atraer capitales y consolidar el perfil inversor del país.

Durante su estadía en Washington , donde este miércoles participará de la cumbre de minerales críticos convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , Quirno despliega una agenda intensa con múltiples reuniones bilaterales.

De acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas, en las últimas horas el canciller mantuvo encuentros con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau , además de dialogar con funcionarios de otros países y empresarios de distintos sectores, en reuniones que contaron con representantes del gobierno de Donald Trump y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .

Respecto de su encuentro con Christopher Landau , Quirno afirmó en su cuenta de X que “la Argentina está comprometida en profundizar la cooperación con los Estados Unidos en materia de minerales críticos, apoyando cadenas de suministro seguras y promoviendo una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad en el largo plazo”.

En cuanto a la reunión mantenida en la sede del Atlantic Council, precisó que dialogó “con empresas de minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, entre otros sectores estratégicos, y representantes del Departamento de Comercio de EE.UU. y del Banco Interamericano de Desarrollo”.

Entre las firmas que formaron parte del cónclave, que se extendió durante una hora, estaban Chevron, Eni, Shell, Merck, Corteva Agriscience, Roche, Bayer y VISA. A los directivos, el funcionario les expresó que “Argentina tiene su macroeconomía ordenada, ofrece previsibilidad, reglas claras y un RIGI que vuelve a hacer viable invertir en el país”.

Por otro lado, el canciller argentino mantuvo un encuentro con Gary Nagle, CEO global de Glencore, una de las mayores productoras de materias primas del mundo, quien ratificó la apuesta de la compañía por la minería argentina mediante la presentación de dos proyectos de cobre de gran escala en el marco del RIGI.

image El canciller mantuvo una reunión con una destacada productora de materias primas.

Inversión millonaria en cobre a través del RIGI

La inversión conjunta estimada asciende a US$14.000 millones y estará destinada al desarrollo de dos proyectos cupríferos que permanecieron durante años en etapas de exploración y factibilidad, y que ahora avanzarán hacia la fase de construcción: El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca.IP

Al respecto, Quirno precisó que “ambos fueron presentados al RIGI y, en conjunto, sumarían una inversión cercana a los US$14.000 millones, con un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo en nuestro país”.