Jimena Latorre anunció que Mendoza será sede de un foro internacional de financiamiento minero

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , encabezó en Buenos Aires el lanzamiento de The Andean Bridge , un encuentro que convocó a autoridades de empresas líderes, organismos multilaterales, embajadas, cámaras sectoriales y referentes del mercado de capitales, con la participación de actores nacionales e internacionales vinculados al desarrollo productivo y minero.

La actividad fue coorganizada por Impulsa Mendoza junto al estudio TCA Tanoira Cassagne , la Toronto Stock Exchange , la consultora IN-VR y The Net Zero Circle . En ese marco, Latorre presentó oficialmente al nuevo CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña , y anunció que la provincia será sede del Andean Capital Forum , que se realizará del 20 al 22 de abril .

La ministra precisó que el foro internacional tendrá lugar en el Espacio Arizu , en Godoy Cruz , y que su objetivo es posicionar a Mendoza como un nodo financiero y estratégico para impulsar el desarrollo de la minería en la región andina .

“Es un honor lanzar Andean Bridge , una iniciativa en la que venimos trabajando junto a la Bolsa de Valores de Toronto e IN-VR , y que expresa una decisión estratégica de Mendoza: consolidarse como hub financiero para la minería andina, articulando proyectos, instituciones y capital con una visión de largo plazo”, expresó la ministra frente a una audiencia conformada por autoridades nacionales, representantes del sector minero y referentes del sistema financiero.

En el evento expusieron Ignacio Nantes y Tomás Trusso, socios de TCA Tanoira Cassagne; Robert Peterman, director comercial de la Toronto Stock Exchange; Stelios Papagrigoriou, presidente ejecutivo y cofundador de IN-VR y Guillaume Legare, director para Sudamérica de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX); quienes analizaron el rol de los mercados de capitales y la articulación internacional para el financiamiento de proyectos mineros.

Nueva conducción en Impulsa Mendoza y foco en la atracción de inversiones

En ese marco, se formalizó la designación de Sebastián Piña como nuevo CEO de Impulsa Mendoza. Hasta el momento se desempeñaba como gerente financiero de la entidad, y su nombramiento inaugura una etapa enfocada en profundizar la atracción de inversiones y el vínculo con los mercados de capitales.

Latorre resaltó que el Gobierno de Mendoza viene desplegando una estrategia de proyección internacional sustentada en el fortalecimiento institucional y la adecuación de sus políticas públicas a estándares globales. Entre los avances mencionó:

La modernización del Código de Procedimiento Minero , orientada a brindar mayor previsibilidad y transparencia;

, orientada a brindar mayor previsibilidad y transparencia; La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge ;

; La incorporación temprana de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el desarrollo de los proyectos.

Asimismo, puso en valor las políticas de ordenamiento territorial y promoción de la exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental, al que definió como una herramienta que reduce riesgos, genera información geológica y aporta mayor certidumbre a las empresas exploradoras. “En este contexto nace Andean Bridge”, afirmó.

image Latorre encabezó el lanzamiento de Andean Bridge, una iniciativa para posicionar a Mendoza como hub financiero de la minería. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

En esa línea, la ministra sostuvo: “Mendoza asume aquí un liderazgo responsable, basado en sus ventajas comparativas y competitivas: institucionalidad, ordenamiento, capital humano, conectividad y una visión estratégica consistente. No buscamos competir con los grandes centros financieros del mundo, sino complementarlos, actuando como una plataforma regional que reduce fricciones, fortalece capacidades y genera demostración a través de transacciones tempranas”.

Por su parte, el flamante CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, expresó:

Asumo el rol de CEO de Impulsa Mendoza con la convicción de que ingresamos en una nueva etapa del desarrollo minero de la provincia. Luego de un período de ordenamiento institucional y reposicionamiento de Mendoza en el mapa inversor global, el desafío actual es claro: pasar del posicionamiento a la acción, acelerando la exploración y facilitando el acceso a capital mediante una integración efectiva con los circuitos internacionales de financiamiento.

Sobre el Andean Capital Forum

El Andean Capital Forum se realizará del 20 al 22 de abril de 2026 en el Espacio Arizu, en Godoy Cruz, Mendoza, como parte de la iniciativa Andean Bridge (Puente Andino).

La propuesta busca consolidar un canal directo entre proyectos mineros de Argentina, Chile y Perú y las principales fuentes de financiamiento internacional, incluyendo inversores institucionales, mercados de capitales, bancos y fondos especializados.

Durante tres jornadas, el foro reunirá a empresas mineras en distintas etapas de desarrollo, fondos de inversión, bancos, bolsas y mercados de capitales, autoridades gubernamentales y referentes institucionales vinculados al desarrollo productivo y minero.

image La ministra anunció que Mendoza será sede del Andean Capital Forum en abril. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

El objetivo central es facilitar el acceso al financiamiento, promover inversiones de calidad y fortalecer la integración regional, posicionando a Mendoza no solo por su potencial geológico, sino también como un espacio de articulación institucional, técnica y financiera para el desarrollo sostenible de la minería andina.

La realización de este foro se integra a una agenda más amplia de promoción minera que incluye acciones de atracción de inversiones, fortalecimiento del entramado productivo local, capacitación y vinculación con proveedores, con el propósito de que el crecimiento de la actividad genere oportunidades concretas para las comunidades y empresas de la provincia. De este modo, Mendoza consolida su perfil como punto de encuentro entre inversión, conocimiento, articulación público-privada y desarrollo productivo con visión regional.