30 de enero de 2026
Minería: el Gobierno creó una Junta Disciplinaria para definir sanciones en caso de irregularidades

La Dirección de Minería Mendoza conformó un órgano interno que fijará multas y sanciones previstas en la Ley Impositiva 2026.

El Gobierno creó una Junta Disciplinaria para definir sanciones en la actividad minera durante 2026.

La Dirección de Minería de Mendoza formalizó la creación de una Junta Disciplinaria que tendrá a su cargo la graduación y aplicación de sanciones vinculadas a infracciones en la minería durante el año 2026.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N° 121, firmada el 29 de enero de 2026 por el director del organismo, Jerónimo Shantal, y fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley Impositiva Provincial N° 9.680, que exige que las sanciones económicas y disciplinarias en materia minera no se apliquen de manera automática, sino a través de un órgano específico que garantice criterios de razonabilidad, proporcionalidad y respeto del debido proceso.

Un órgano previsto por la Ley Impositiva 2026

Según detalla la resolución del Gobierno de Mendoza, la creación de la Junta Disciplinaria responde al artículo 22 del Anexo I de la Ley Impositiva vigente para 2026, que establece que las sanciones aplicables en el ámbito minero deben ser fijadas por un cuerpo colegiado.

En ese marco, la Dirección de Minería consideró necesario dictar el acto administrativo que permita poner en funcionamiento este órgano, que actuará durante toda la vigencia de la norma impositiva actual.

La medida no implica una ampliación de las facultades sancionatorias del organismo, sino una reorganización del procedimiento para definir las penalidades, con el objetivo de dotarlo de mayor previsibilidad y sustento técnico.

Qué rol cumple la Junta Disciplinaria

La Junta Disciplinaria no reemplaza a la Dirección de Minería en sus funciones de control y fiscalización, tiene competencia para:

  • Detectar infracciones

  • Iniciar sumarios administrativos

  • Sustanciar procedimientos sancionatorios

La intervención de la Junta se da en la etapa de definición de la sanción, donde se evalúa la gravedad de la falta, su impacto y las circunstancias del caso concreto, para determinar el tipo y monto de la penalidad que corresponde aplicar.

De este modo, se busca asegurar que cada decisión esté debidamente fundada.

Quiénes integran la Junta

La resolución designa para conformar la Junta Disciplinaria a tres funcionarios de la propia Dirección de Minería:

  • María Jimena Ponce

  • Guillermo Jesús Bickham

  • Hernán Díaz Moyano

Todos ellos se desempeñan en áreas del organismo vinculadas a la Policía Ambiental Minera y al sistema de concesiones, inscripciones y registros.

Alcance y vigencia

La Junta Disciplinaria creada por esta resolución tendrá competencia exclusivamente durante la vigencia de la Ley Impositiva 9.680, es decir, a lo largo de 2026. Su continuidad en años posteriores dependerá de lo que establezcan futuras leyes impositivas o nuevas disposiciones administrativas.

