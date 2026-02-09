Javiera, la reina de Luján que busca transformar el dolor en esperanza a través de la medicina.

Hay miradas que transmiten paz, y la de Javiera Bravo , la flamante reina de Luján de Cuyo , es una de ellas. A sus 22 años, la joven que representó al distrito de Vistalba no solo carga con los atributos departamentales, sino con una vocación de servicio que nace de las entrañas y se fortalece con la resiliencia.

En el Back de Vendimia 2026 , el ciclo que revela el alma de la Fiesta de la Vendimia y que cuenta con la conducción de Erika García, la reina de Luján de Cuyo no solo se presentó para hablar de su reinado , sino que dejó en claro su amor por la oncología .

La elección por esa especialidad no fue producto del azar académico, sino de una vivencia personal que marcó su vida y la de su familia.

Durante la charla, la emoción se hizo presente al recordar a su abuela, quien falleció de cáncer . Lejos de alejarse del dolor, Javiera decidió abrazarlo para transformarlo en esperanza para otros.

"Pude vivir de cerca lo que es el proceso del cáncer y entendí que el rol del médico en ese momento es fundamental. Me apasiona la idea de ser el sostén del paciente en ese camino tan largo y difícil", confesó con la voz entrecortada pero firme.

Ese deseo de acompañar es lo que define su proyecto como reina. No busca solo una corona; busca una plataforma para promover la salud y la solidaridad, entendiendo que curar no es solo una cuestión de fármacos, sino de presencia humana.

Un legado que corre por las venas

La vocación de Javiera no nació en un vacío; tiene raíces profundas que se remontan a su infancia, observando la dedicación de su abuelo cirujano.

Él no solo le heredó el respeto por el guardapolvo blanco y el arte de curar, sino también la sensibilidad por la música, compartiendo tardes donde la medicina y las melodías clásicas eran parte del mismo lenguaje familiar.

Para la soberana, su abuelo representa ese faro de excelencia y servicio que hoy busca honrar, demostrando que la destreza del bisturí y la calidez del acompañamiento oncológico son, en esencia, dos formas de un mismo acto de amor por el prójimo.

Resiliencia en primera persona

Javiera no solo conoce los hospitales como estudiante. Hace apenas un año, enfrentó una compleja intervención quirúrgica en su mandíbula y cabeza. Un proceso largo, con complicaciones y varias entradas al quirófano que pusieron a prueba su fortaleza.

Hoy, al verse en una foto de su infancia -esa niña que soñaba con representar a su comunidad-, reconoce que aquel obstáculo fue su mayor escuela.

"Aprendí a ser resiliente. Todo lo que superé me formó como la persona que soy hoy", afirma con una sonrisa que ahora brilla con luz propia.

Luego de jugar a La llamada Real, junto a su novio Matías, Javiera ahondó en profundidad sobre sus gustos y preferencias y confesó que detrás de la futura médica, hay una joven multifacética, amante de los animales y del fútbol.

Además, confesó su pasión por la cerámica, un cable a tierra donde canaliza su creatividad haciendo tazas que, según contó entre risas, terminan siendo macetas.

