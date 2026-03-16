16 de marzo de 2026
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Oftalmología

Por segunda vez, Roger Zaldivar fue incluido entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo

Una revista inglesa confeccionó el listado que incluye al prestigioso referente mendocino de la oftalmología. De qué se trata.

Salud: por segunda vez, Roger Zaldivar fue incluido entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo

Salud: por segunda vez, Roger Zaldivar fue incluido entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo

Por Sitio Andino Sociedad

El especialista en salud ocular Roger Zaldivar fue seleccionado para integrar el listado de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo. Se trata del reconocimiento que realiza la revista inglesa The Ophthalmologist.

The Power List es la distinción que realiza a los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo y por segundo año reconoció a los referentes del Instituto Zaldivar.

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"Nos llena de orgullo compartir que nuestro director médico, el doctor Roger Zaldivar, ha sido incluido en la prestigiosa Power List 2026", informó la institución sanitaria.

El galardonado actualmente es el CEO del Instituto y cofundador de REVAI en Buenos Aires, un software destinado a la salud. En el listado de la revista correspondiente al 2025 integró el segmento de Innovación y este año el de Homenajeados.

"Este logro no solo refleja su liderazgo y compromiso con la innovación, sino que también representa a cada uno de nosotros, que día a día hacemos posible que el Oftalmología Zaldivar sea un referente internacional", indicaron desde el Instituto.

Embed - Oftalmología Zaldivar en Instagram: "THE OPHTHALMOLOGIST POWER LIST 2026 Roger Zaldivar CEO Instituto Zaldivar CEO & Co-Founder of REVAI, Buenos Aires, Argentina Por segundo año consecutivo incluído entre las 50 personas más influyentes en el mundo de la Oftalmología por la revista inglesa The Ophthalmologist. Nos llena de orgullo compartir que nuestro Director Médico, el Dr. Roger Zaldivar, ha sido incluido en la prestigiosa Power List 2026 de The Ophthalmologist, que reconoce a los 50 profesionales más influyentes del mundo en oftalmología. Este logro no solo refleja su liderazgo y compromiso con la innovación, sino que también representa a cada uno de nosotros, que día a día hacemos posible que el Oftalmología Zaldivar sea un referente internacional. ¡Felicitaciones Roger! #powerlist #theophthalmologist #zaldivar #argentina"
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Reconocimiento y orgullo mendocino

Quienes propusieron su nombre para integrar el prestigioso listado lo definieron como: "Profundamente comprometido con el servicio comunitario. Ha dedicado su tiempo y experiencia como voluntario para brindar atención oftalmológica gratuita en comunidades desfavorecidas y ha sido un firme defensor del acceso equitativo a la atención médica".

A fines de enero, el Instituto Zaldivar fue reconocido como la mejor clínica de oftalmología en el ranking 'Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026'.

Embed - Oftalmología Zaldivar on Instagram: "Orgullosos de compartir una noticia enorme: Instituto Zaldívar fue reconocido como N°1 en Latinoamérica en el ranking “Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026” dentro de Oftalmología. Este ranking distingue a las clínicas privadas líderes de la región por su excelencia, y se construye a partir de: Encuestas internacionales Datos de acreditación Statista PROMS Implementation Survey (experiencia y resultados reportados por pacientes) Una metodología clara y detallada Segmentación por país y especialidad En colaboración con Newsweek Para nosotros, este reconocimiento valida lo que buscamos todos los días: excelencia médica, innovación, seguridad y una experiencia de atención que marque la diferencia. Gracias a cada paciente, organizaciones, medios, y a cada persona del equipo Zaldívar por hacerlo posible. Seguimos con la mirada puesta en lo que viene: mejorar, aprender y elevar el estándar, siempre. #zaldivar #ranking #oftalmologia #latinoamerica"
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