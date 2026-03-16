Por segunda vez, Roger Zaldivar fue incluido entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo

El especialista en salud ocular Roger Zaldivar fue seleccionado para integrar el listado de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo. Se trata del reconocimiento que realiza la revista inglesa The Ophthalmologist .

The Power List es la distinción que realiza a los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo y por segundo año reconoció a los referentes del Instituto Zaldivar .

"Nos llena de orgullo compartir que nuestro director médico, el doctor Roger Zaldivar , ha sido incluido en la prestigiosa Power List 2026", informó la institución sanitaria.

El galardonado actualmente es el CEO del Instituto y cofundador de REVAI en Buenos Aires , un software destinado a la salud. En el listado de la revista correspondiente al 2025 integró el segmento de Innovación y este año el de Homenajeados.

"Este logro no solo refleja su liderazgo y compromiso con la innovación, sino que también representa a cada uno de nosotros, que día a día hacemos posible que el Oftalmología Zaldivar sea un referente internacional", indicaron desde el Instituto.

Embed - Oftalmología Zaldivar en Instagram: "THE OPHTHALMOLOGIST POWER LIST 2026 Roger Zaldivar CEO Instituto Zaldivar CEO & Co-Founder of REVAI, Buenos Aires, Argentina Por segundo año consecutivo incluído entre las 50 personas más influyentes en el mundo de la Oftalmología por la revista inglesa The Ophthalmologist. Nos llena de orgullo compartir que nuestro Director Médico, el Dr. Roger Zaldivar, ha sido incluido en la prestigiosa Power List 2026 de The Ophthalmologist, que reconoce a los 50 profesionales más influyentes del mundo en oftalmología. Este logro no solo refleja su liderazgo y compromiso con la innovación, sino que también representa a cada uno de nosotros, que día a día hacemos posible que el Oftalmología Zaldivar sea un referente internacional. ¡Felicitaciones Roger! #powerlist #theophthalmologist #zaldivar #argentina" View this post on Instagram

Reconocimiento y orgullo mendocino

Quienes propusieron su nombre para integrar el prestigioso listado lo definieron como: "Profundamente comprometido con el servicio comunitario. Ha dedicado su tiempo y experiencia como voluntario para brindar atención oftalmológica gratuita en comunidades desfavorecidas y ha sido un firme defensor del acceso equitativo a la atención médica".

A fines de enero, el Instituto Zaldivar fue reconocido como la mejor clínica de oftalmología en el ranking 'Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026'.