Por segunda vez, Roger Zaldivar fue incluido entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo

El especialista en salud ocular Roger Zaldivar fue seleccionado para integrar el listado de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo. Se trata del reconocimiento que realiza la revista inglesa The Ophthalmologist.
Una revista inglesa confeccionó el listado que incluye al prestigioso referente mendocino de la oftalmología. De qué se trata.
El especialista en salud ocular Roger Zaldivar fue seleccionado para integrar el listado de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo. Se trata del reconocimiento que realiza la revista inglesa The Ophthalmologist.
The Power List es la distinción que realiza a los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo y por segundo año reconoció a los referentes del Instituto Zaldivar.
"Nos llena de orgullo compartir que nuestro director médico, el doctor Roger Zaldivar, ha sido incluido en la prestigiosa Power List 2026", informó la institución sanitaria.
El galardonado actualmente es el CEO del Instituto y cofundador de REVAI en Buenos Aires, un software destinado a la salud. En el listado de la revista correspondiente al 2025 integró el segmento de Innovación y este año el de Homenajeados.
"Este logro no solo refleja su liderazgo y compromiso con la innovación, sino que también representa a cada uno de nosotros, que día a día hacemos posible que el Oftalmología Zaldivar sea un referente internacional", indicaron desde el Instituto.
Quienes propusieron su nombre para integrar el prestigioso listado lo definieron como: "Profundamente comprometido con el servicio comunitario. Ha dedicado su tiempo y experiencia como voluntario para brindar atención oftalmológica gratuita en comunidades desfavorecidas y ha sido un firme defensor del acceso equitativo a la atención médica".
A fines de enero, el Instituto Zaldivar fue reconocido como la mejor clínica de oftalmología en el ranking 'Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026'.