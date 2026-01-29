29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Orgullo

Salud: una clínica oftalmológica de Mendoza fue distinguida como la mejor de Latinoamérica

El Instituto Zaldívar recibió el reconocimiento y agradeció a sus pacientes y comunidad. Qué dijo la entidad.

Salud: una clínica oftalmológica de Mendoza fue distinguida como la mejor de Latinoamérica

Salud: una clínica oftalmológica de Mendoza fue distinguida como la mejor de Latinoamérica

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El Instituto Zaldívar fue reconocido como la mejor clínica de oftalmología dentro del ranking específico de Latinoamérica. La entidad dedicada a la salud visual agradeció a sus pacientes y su comunidad.

"Orgullosos de compartir una noticia enorme: Instituto Zaldívar fue reconocido como N°1 en Latinoamérica en el ranking 'Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026' dentro de Oftalmología", comunicó mediante una publicación en sus redes sociales.

Lee además
Me tuvieron que atar: el impactante relato del chef Christian Petersen tras el episodio en el volcán Lanín video
Drama en la montaña

"Me tuvieron que atar": el impactante relato del chef Christian Petersen tras el episodio en el volcán Lanín
Salud de tu mascota en la Ciudad de Mendoza.
Operativos en los barrios

La Municipalidad de Mendoza promueve la salud animal y la prevención de la rabia

La clínica tiene más de 65 años de trayectoria y más de 200.000 cirugías realizadas. A su vez, desde el centro de salud de la visión, expresaron: "Para nosotros, este reconocimiento valida lo que buscamos todos los días: excelencia médica, innovación, seguridad y una experiencia de atención que marque la diferencia".

El Instituto indicó que sus objetivos son "mejorar, aprender y elevar el estándar". A su vez, agradeció a sus pacientes, las organizaciones y los medios que colaboraron para alcanzar el logro, junto con todos los profesionales que trabajan en la entidad.

Cómo se elabora el listado que lidera el centro de salud de Mendoza

La institución explicó que el ranking se construye en base a diferentes categorías o requisitos:

  • Encuestas internacionales,
  • Datos de acreditación,
  • Experiencia y resultados reportados por pacientes (Statista PROMS Implementation Survey),
  • Una metodología clara y detallada,
  • Segmentación por país y especialidad.

El listado es elaborado por la revista Newsweek, junto con el portal de estadísticas llamado "Statista". El estudio incluyó a más de mil instituciones, pero solo 153 cumplieron con los criterios exigidos. Otros centros de salud argentinos que integran el ranking son:

  • Hospital Italiano de Buenos Aires (puesto 5),
  • Hospital Universitario Austral (puesto 6),
  • Hospital Alemán (puesto 16),
  • Instituto de la Visión (puesto 20),
  • Hospital Británico (puesto 26).
Temas
Seguí leyendo

El Hospital Perrupato retoma las cirugías de alta complejidad y fortalece la salud regional

La Justicia Federal de Mendoza frenó aumentos de prepagas y el fallo impacta en todo el país

Promociones bancarias en farmacias: un alivio frente al aumento del costo de los medicamentos

Michael Schumacher ya no está postrado: revelan detalles de su estado de salud actual

Godoy Cruz fortalece la salud animal con la Unidad Veterinaria Móvil

Inclusión real: cómo el acompañamiento terapéutico abre puertas al trabajo y la educación

El poder de la ciruela: por qué una porción diaria puede transformar tu salud ósea y digestiva

Mitos y verdades: ¿qué hay de cierto en "lo que mata es la humedad"?

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Las Más Leídas

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

Violento robo a una mujer en el barrio 8 de abril de Las Heras. 
el ladrón escapó corriendo

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

El estado del Paso Los Libertadores para este jueves 29 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 29 de enero