Salud: una clínica oftalmológica de Mendoza fue distinguida como la mejor de Latinoamérica

El Instituto Zaldívar fue reconocido como la mejor clínica de oftalmología dentro del ranking específico de Latinoamérica. La entidad dedicada a la salud visual agradeció a sus pacientes y su comunidad.

"Orgullosos de compartir una noticia enorme: Instituto Zaldívar fue reconocido como N°1 en Latinoamérica en el ranking 'Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026' dentro de Oftalmología", comunicó mediante una publicación en sus redes sociales.

La clínica tiene más de 65 años de trayectoria y más de 200.000 cirugías realizadas. A su vez, desde el centro de salud de la visión, expresaron: "Para nosotros, este reconocimiento valida lo que buscamos todos los días: excelencia médica, innovación, seguridad y una experiencia de atención que marque la diferencia".

El Instituto indicó que sus objetivos son "mejorar, aprender y elevar el estándar". A su vez, agradeció a sus pacientes, las organizaciones y los medios que colaboraron para alcanzar el logro, junto con todos los profesionales que trabajan en la entidad.

Cómo se elabora el listado que lidera el centro de salud de Mendoza La institución explicó que el ranking se construye en base a diferentes categorías o requisitos: Encuestas internacionales,

Datos de acreditación,

Experiencia y resultados reportados por pacientes (Statista PROMS Implementation Survey),

Una metodología clara y detallada,

Segmentación por país y especialidad. El listado es elaborado por la revista Newsweek, junto con el portal de estadísticas llamado "Statista". El estudio incluyó a más de mil instituciones, pero solo 153 cumplieron con los criterios exigidos. Otros centros de salud argentinos que integran el ranking son: Hospital Italiano de Buenos Aires (puesto 5),

Hospital Universitario Austral (puesto 6),

Hospital Alemán (puesto 16),

Instituto de la Visión (puesto 20),

Hospital Británico (puesto 26).