Inclusión real: cómo el acompañamiento terapéutico abre puertas al trabajo y la educación

La figura del acompañante terapéutico es clave en los procesos de inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad

En contextos donde aún persisten barreras sociales y prejuicios , el acompañamiento terapéutico se consolida como un pilar fundamental para la inclusión de personas con discapacidad . Su trabajo cotidiano impacta en la autoestima , la independencia y el acceso real al trabajo y la educación.

El acompañante terapéutico (AT) emerge como una figura central en la recuperación, la inclusión laboral y la participación educativa de personas con discapacidad, aportando no solo apoyo práctico sino también afectivo y emocional en cada etapa de su proceso de integración social.

En una coyuntura donde los prejuicios y barreras estructurales aún son un espacio de lucha, el AT actúa como un puente entre el individuo y su entorno , facilitando no solo la ejecución de tareas, sino también la construcción de confianza, autonomía y habilidades sociales que hacen posible una vida plena y con oportunidades reales.

Marcela Gutiérrez —educadora social, docente de la UNCuyo y acompañante terapéutica— describe con calidez a SITIO ANDINO el impacto profundo que tiene este acompañamiento. “El objetivo principal del acompañante es brindar herramientas para propiciar la transición a la vida adulta , fortalecer vínculos sociales y desarrollar habilidades profesionales” , detalla con énfasis.

acompañante terapéutico persona con discapacidad sindrome de down inclusión En Argentina, las personas con discapacidad tienen el derecho al trabajo digno en entornos laborales inclusivos y accesibles, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Foto: Freepik.

Su relato pone en primer plano la dimensión humana de este trabajo: no se trata de tareas mecánicas, sino de construir espacios donde la persona se sienta valorada y capaz de ejercer sus derechos. En la práctica, añade, esto se traduce en fortalecer la responsabilidad, la asistencia y la puntualidad, pero sobre todo en acompañar a cada individuo para que tenga herramientas que potencien su calidad de vida y su inserción ocupacional.

Inclusión laboral: derechos, barreras y desafíos cotidianos

Gutiérrez subraya que, aunque la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce formalmente el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, la realidad cotidiana choca muchas veces con barreras actitudinales, físicas y comunicacionales que obstaculizan su cumplimiento.

“Las barreras actitudinales son las más difíciles de derribar porque la sociedad tiene una red de creencias basadas en un ideal de normalidad que tiende a excluir. Esto coloca a las personas con discapacidad en itinerarios terapéuticos exclusivos y las aleja del empleo”, señala.

Frente a estos desafíos, el rol del AT no se limita a acompañar, sino que implica intervenir desde una perspectiva integral, adaptada a cada persona, con una mirada que contemple su singularidad. “Trabajamos con equipo interdisciplinario, involucramos a la familia y generamos redes sociales”, apunta Gutiérrez, poniendo el foco en la importancia de que cada persona deje de ser vista como incapaz o infantilizada.

La construcción de la autoestima y la agencia personal es otro aspecto crucial que aborda el acompañamiento terapéutico: “Es esencial trabajar desde una mirada integral, anclada en los derechos humanos desde el modelo social de la discapacidad".

Y continúa: "Se trata de respetar la autonomía de la persona más allá de su condición, que pueda hacer ejercicio pleno de sus derechos resaltando sus habilidades y logros”. Para Gutiérrez, madre de un joven con discapacidad intelectual, el objetivo es que las personas “se sientan valiosas y útiles en la sociedad donde viven”, enfatizando que la diversidad enriquece al conjunto social.

Este enfoque favorece que el acompañado no solo participe en actividades cotidianas sino que se empodere, tomando decisiones y desarrollando su proyecto de vida.

El valor del vínculo en los procesos de acompañamiento

La evaluación de los resultados del acompañamiento es, en palabras de la entrevistada, un proceso subjetivo, porque cada persona avanza a su ritmo. Sin embargo, sostiene que se puede observar un impacto positivo en el comportamiento, la autorregulación emocional y la gestión de emociones, cuando se ha establecido un vínculo profesional sólido.

Cuando surgen momentos de crisis, como el aislamiento o la baja motivación, Gutiérrez relata que su accionar está guiado por la calma y la empatía: “Mantener la calma, ofrecer escucha, validar emociones con respeto y acompañar sin sobreproteger”. Para ella, comprender que los procesos no son lineales, con altos y bajos, es parte de acompañar sin juzgar, permitiendo la construcción de resiliencia en quien recibe el apoyo.

discapacidad persona en silla de ruedas inclusión Desde una mirada basada en los derechos humanos, el rol del AT promueve la autonomía, la participación social y la construcción de proyectos de vida con sentido y dignidad. Foto: Freepik.

Mirando hacia el futuro, la acompañante terapéutica comparte una visión esperanzadora para Mendoza: “Me encantaría que contemos con la Ley de Acompañamiento Terapéutico, que se nos reconozca como profesionales de la salud mental para diseñar estrategias adecuadas a la singularidad de cada individuo”.

En este sentido, visualiza un escenario donde el acompañamiento no sea un recurso aislado, sino una pieza valiosa dentro de un enfoque integral con equipos interdisciplinarios, que no solo se comparta en la vida cotidiana de la persona, sino que sea reconocido y valorado socialmente.

Formación, reconocimiento y el futuro del acompañamiento terapéutico en Mendoza

Además, recuerda iniciativas formativas que buscan preparar a acompañantes laborales, como cursos y seminarios desarrollados desde la Universidad Nacional de Cuyo, que apuntan a formar profesionales capaces de acompañar con herramientas actualizadas en inclusión laboral y educativa.

Hoy más que nunca, frente a una sociedad que todavía tiende a invisibilizar las capacidades de las personas con discapacidad, el rol del acompañante terapéutico se posiciona como un componente indispensable para transformar realidades, derribar prejuicios y construir espacios donde todos puedan participar plenamente.

La inclusión real no es solo una política o un derecho reconocido, es un compromiso social que empieza por reconocer la dignidad de cada persona. El acompañante, con su labor cotidiana, nos recuerda que la verdadera inclusión pasa por la empatía, el respeto y la apertura para construir juntos una sociedad donde cada individuo pueda desarrollar su potencial y ser protagonista de su propia historia.