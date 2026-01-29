29 de enero de 2026
Sitio Andino
Drama en la montaña

"Me tuvieron que atar": el impactante relato del chef Christian Petersen tras el episodio en el volcán Lanín

El chef dio detalles sobre su estado de salud tras el rescate en el volcán Lanín. "Me puse muy al límite", confesó sobre el dramático episodio que vivió.

Me tuvieron que atar: el impactante relato del chef Christian Petersen tras el episodio en el volcán Lanín

"Me tuvieron que atar": el impactante relato del chef Christian Petersen tras el episodio en el volcán Lanín

 Por Analía Martín

El reconocido chef Christian Petersen habló en profundidad sobre el dramático episodio que puso en riesgo su salud durante una excursión en el volcán Lanín. Durante una entrevista para La Nación, el cocinero detalló la situación que lo dejó al borde de la muerte mientras intentaba alcanzar la cima. Reveló momentos de muchísima tensión y miedo extremo.

Rumores de excesos y cuidado de la salud

El chef relató que el incidente fue un colapso sistémico provocado por un edema pulmonar agudo. "Me puse muy al límite", reconoció sobre la exigencia física a sus 55 años. Sin embargo, lo más impactante de sus declaraciones fue el descargo contra las versiones que circulaban sobre un presunto consumo de estupefacientes. Petersen fue tajante al respecto: "Cero falopa, soy un deportista de toda la vida y no tomo nada de nada", sentenció para sepultar los comentarios que vinculan su descompensación con excesos.

Otro de los puntos críticos de su relato fue la vinculación de su cuadro con el estrés generado. “Pensé que íbamos a ir en un grupo muy reducido. Que iba a estar en silencio. Había tenido un año muy difícil. Se murió un socio mío dos meses antes. Fue durísimo para toda la empresa y para mí personalmente (...) También tuve un tema en diciembre que fue medio violento, con gente del sindicato que me amenazó con armas. Estaba re estresado y con todo eso se me hizo como un combo medio depresivo. Además, yo a veces tengo un tema de ataque de pánico y cuando estoy con mucha gente mucho tiempo me agarra una cosa de querer estar a solas. Y cuando subíamos al Lanín parecía la Avenida 9 de Julio", relató Petersen.

El calvario en la montaña y el rescate

Respecto al operativo técnico en la montaña, los detalles son escalofriantes. Ante la imposibilidad de respirar y tras comenzar a toser sangre, los guías debieron tomar medidas extremas para bajarlo. Petersen perdió la noción del tiempo mientras su ritmo cardíaco se disparaba a niveles peligrosos. "Me ataron para poder bajarme porque ya no tenía fuerzas ni para mantenerme en pie", recordó conmovido sobre el momento en que debió ser evacuado de urgencia. La coordinación de los guías fue lo que finalmente le salvó la vida, ya que el descenso tuvo que ser rápido pero extremadamente cuidadoso para no agravar el edema.

Christian Petersen

Actualmente, el cocinero se encuentra realizando un tratamiento médico estricto para asegurar que sus pulmones no hayan quedado con daños permanentes. Aseguró que esta experiencia le sirvió para replantearse sus prioridades y entender que, a veces, la ambición por alcanzar una cumbre puede nublar el juicio sobre las capacidades reales del organismo.

