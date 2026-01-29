Gran Hermano Generación Dorada: quién es la figura de talla mundial que participaría del reality

La televisión argentina se prepara para un regreso triunfal con la nueva edición de Gran Hermano, generación dorada. En las últimas horas, se rumorea que una emblemática actriz argentina ya habría cerrado su contrato para sumarse a la competencia. Se trata de una figura muy conocida que promete sacudir la convivencia dentro de la famosa casa.

Una actriz icónica para la "Generación Dorada" Andrea del Boca es el nombre que resuena con más fuerza para esta temporada especial denominada "Generación Dorada". Los rumores, que comenzaron como simples especulaciones en redes sociales, tomaron forma de confirmación tras las pistas arrojadas por periodistas del espectáculo y las informaciones que circulan en los principales portales porteños. La artista, famosa por sus roles dramáticos en telenovelas que marcaron una época, sería la carta fuerte de Telefe para celebrar los 25 años del formato en Argentina con un despliegue sin precedentes.

Uno de los datos más reveladores que apuntan a la "reina de las novelas" es la participación de su hija, Anna Chiara, quien no entraría a la casa como jugadora pero sí tendría un rol protagónico en las transmisiones de streaming que acompañan al programa. Este combo familiar asegura una repercusión mediática masiva, uniendo a la audiencia nostálgica con las nuevas generaciones que consumen contenido digital. Además, se recordó su paso como jurado en un exitoso reality musical en 2007, dato que coincide perfectamente con el perfil que busca la producción para este año.

El rol de los famosos y el estreno oficial de Gran Hermano La "Generación Dorada" no solo contará con esta megaestrella, sino que también incluirá a otras figuras que hoy buscan una nueva oportunidad bajo los focos de las cámaras. La idea del canal es mezclar a estos famosos con participantes anónimos y exjugadores históricos para generar una dinámica de convivencia explosiva que mantenga el rating en lo más alto durante lo que resta del verano.

El hermetismo sigue siendo alto, pero la filtración de estos nombres ya generó una expectativa que no se veía desde hace años en la pantalla chica. Entre los nombres que ya circulan como casi confirmados para ingresar este próximo 2 de febrero se encuentran los siguientes: Andrea del Boca: La máxima figura y apuesta del canal para el debut.

La máxima figura y apuesta del canal para el debut. Divina Gloria: La multifacética artista regresaría tras mucho tiempo de bajo perfil mediático.

La multifacética artista regresaría tras mucho tiempo de bajo perfil mediático. Alejandra Majluf: La intérprete que ya habría realizado las fotos promocionales oficiales.

El lunes será el día clave para ver si estas versiones se transforman en realidad frente a millones de espectadores. Con la conducción de Santiago del Moro, esta nueva etapa del programa promete reglas más extremas y un nivel de juego que dejará a todos con la boca abierta.