Vuelve Gran Hermano 2026: la foto de la casa sin pileta que desató teorías y polémica

Santiago del Moro confirmó el regreso de Gran Hermano 2026 con una imagen que impactó a los fans: adiós a la piscina y un misterioso "pozo" en el jardín.

 Por Analía Martín

La espera terminó y la casa de Gran Hermano reabre sus puertas en febrero. Sin embargo, el anuncio oficial trajo desconcierto: el conductor mostró que la clásica pileta fue removida y en su lugar solo hay tierra y obra, lo que disparó todo tipo de versiones sobre cómo será el verano de los participantes en la pantalla de Telefe.

Cada año, el reality busca reinventarse, pero esta vez la imagen compartida por Santiago del Moro en sus historias de Instagram fue contundente. "Chau pileta, gracias por tanto", escribió el animador junto a una foto donde se ve claramente el hueco en el jardín donde solían ocurrir las charlas más importantes de la competencia.

image
Las historias de Santiago del Moro sobre las novedades de Gran Hermano, generación dorada.

La publicación no tardó en viralizarse. Lejos del agua cristalina y los inflables, lo que se ve hoy es un "pozo" de tierra que, según el propio Del Moro, "cada día es más grande". Esto encendió las alarmas del fandom: ¿Es una remodelación para una piscina nueva o un cambio drástico en las reglas del juego?

Las teorías que explotan en redes

Ante la falta de detalles oficiales sobre el motivo de la obra, los usuarios comenzaron a tejer sus propias hipótesis. La versión que más resuena en "X" (ex Twitter) es que la producción buscaría evitar el "efecto vacaciones", impidiendo que los jugadores pasen todo el día tomando sol, para obligarlos a generar contenido dentro de la casa.

Otras especulaciones apuntan a una renovación estética para darle al jardín un aire más competitivo. Versiones en otros países le dan más protagonismo a las pruebas físicas y quizás la casa más famosa del país se adaparía a esta tendencia del formato.

image
¿Será que Gran Hermano, generación dorada, no tendrá más pileta y sí más espacio para la actividad física?

¿Qué se sabe de la "Generación Dorada"?

Por ahora, el misterio es la estrategia principal. Con fecha de regreso confirmada para febrero de 2026, lo único seguro es que la casa no será la misma de siempre. Habrá que esperar para ver si ese cráter se convierte en una nueva atracción o si, efectivamente, será un verano seco para los "hermanitos".

