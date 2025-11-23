Marcelo Tinelli podría ser el nuevo conductor de Gran Hermano

El conductor y productor Marcelo Tinelli habría sido tentado para encabezar la conducción de Gran Hermano Uruguay , según reveló el periodista de espectáculos Lucca Melpi en su cuenta de X.

La oferta estaría pensada para comenzar en septiembre de 2026 . Melpi agregó en el programa Gossip (Net TV) que Tinelli " también comentó que recibió propuestas de otros países ", lo que indicaría que su futuro profesional podría desarrollarse fuera de la Argentina.

De interés Miss Universo 2025 sorprendió con la eliminación de Aldana Masset y la coronación de Fátima Bosch

Todo lo que hay que saber

Todo lo que hay que saber Premios Martín Fierro Latino 2025: horarios, sede, figuras invitadas y cambios clave en esta edición

Tinelli siempre mantuvo una fuerte presencia en la televisión uruguaya, donde sus programas fueron un éxito durante muchos años, al igual que en su país de origen.

Tradicionalmente, Gran Hermano comenzaba en la pantalla de Telefe pocas semanas antes de la Navidad . Sin embargo, a un mes de las fiestas no hay señales del regreso del reality, y su histórico conductor, Santiago del Moro , salió a aclarar el panorama… aunque terminó generando más incertidumbre.

Santiago del Moro.jpg Santiago del Moro, salió a aclarar el panorama

Según declaraciones radiales del propio Del Moro —difundidas por la cuenta de X TV Sin Censura— "no está definida la fecha de inicio de Gran Hermano 2026".

Además, buscó frenar versiones sobre presuntos famosos ya seleccionados y aseguró que "no hay ningún famoso elegido". Explicó que la producción convocó a poca gente porque la intención es que el programa debuté después del Mundial, por lo que la "casa más famosa del país" abriría sus puertas recién una vez concluida la cita mundialista.

Embed -DEL MORO: No está definida fecha de inicio de #GranHermano Ningún famoso elegido. Se convocó a poca gente. No existe la fantasía de que alguien arregló por 1 semana o 2. No es GH Famosos ni VIP. Generación Dorada es que GH puede invitar a cualquiera. Queremos q pase del Mundial pic.twitter.com/mNCcgJs7iU — TV Sin Censura (@TV_Sin_Censura) November 19, 2025

Del Moro también respondió a los rumores sobre posibles arreglos previos con participantes, algo que circuló con fuerza durante ediciones de MasterChef. "No existe la fantasía de que alguien arregló por una semana o dos", dijo tajante.

Para cerrar, dejó en claro que esta edición no tendrá formato de famosos: "No es GH Famosos ni VIP. ‘Generación Dorada’ significa que Gran Hermano puede invitar a cualquiera”, sentenció.

Fuente: NA