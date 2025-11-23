23 de noviembre de 2025
{}
Marcelo Tinelli podría ser el nuevo conductor de Gran Hermano

Marcelo Tinelli analiza oportunidades fuera de la Argentina y una de ellas sería ponerse al frente del popular reality, pero en Uruguay.

El conductor y productor Marcelo Tinelli habría sido tentado para encabezar la conducción de Gran Hermano Uruguay, según reveló el periodista de espectáculos Lucca Melpi en su cuenta de X.

La oferta estaría pensada para comenzar en septiembre de 2026. Melpi agregó en el programa Gossip (Net TV) que Tinelli "también comentó que recibió propuestas de otros países", lo que indicaría que su futuro profesional podría desarrollarse fuera de la Argentina.

Tinelli siempre mantuvo una fuerte presencia en la televisión uruguaya, donde sus programas fueron un éxito durante muchos años, al igual que en su país de origen.

Cuándo empieza Gran Hermano Argentina: Del Moro habló y sembró más dudas

Tradicionalmente, Gran Hermano comenzaba en la pantalla de Telefe pocas semanas antes de la Navidad. Sin embargo, a un mes de las fiestas no hay señales del regreso del reality, y su histórico conductor, Santiago del Moro, salió a aclarar el panorama… aunque terminó generando más incertidumbre.

Según declaraciones radiales del propio Del Moro —difundidas por la cuenta de X TV Sin Censura— "no está definida la fecha de inicio de Gran Hermano 2026".

Además, buscó frenar versiones sobre presuntos famosos ya seleccionados y aseguró que "no hay ningún famoso elegido". Explicó que la producción convocó a poca gente porque la intención es que el programa debuté después del Mundial, por lo que la "casa más famosa del país" abriría sus puertas recién una vez concluida la cita mundialista.

Del Moro también respondió a los rumores sobre posibles arreglos previos con participantes, algo que circuló con fuerza durante ediciones de MasterChef. "No existe la fantasía de que alguien arregló por una semana o dos", dijo tajante.

Para cerrar, dejó en claro que esta edición no tendrá formato de famosos: "No es GH Famosos ni VIP. ‘Generación Dorada’ significa que Gran Hermano puede invitar a cualquiera”, sentenció.

Fuente: NA

