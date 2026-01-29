29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Salvados

MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón en la última gala

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala cargada de exigencia. Mirá todos los detalles.

MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón en la última gala
MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón en la última gala
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 28 de enero

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este miércoles en una gala marcada por la exigencia. En esta ocasión, los participantes debieron replicar distintos alfajores típicos de la Argentina: litoraleños, santafesinos, cordobeses, mendocinos, marplatenses, patagónicos y norteños.

Lee además
Rusherking cruzó un límite y le faltó el respeto al jurado de MasterChef Celebrity video
Tensión

Rusherking cruzó un límite y le faltó el respeto al jurado de MasterChef Celebrity
Sorpresa en MasterChef Celebrity: así fue la entrega de los delantales grises
TV

Sorpresa en MasterChef Celebrity: así fue la entrega de los delantales grises

Si bien el desafío se presentaba como uno de los más complejos de la semana, la mayoría de los famosos logró cumplir con la consigna. No obstante, solo dos participantes se destacaron con amplia diferencia, sorprendieron al jurado y aseguraron su lugar en el balcón: Maxi López y Andy Chango. Más tarde, también se sumaron Susana Roccasalvo y La Joaqui, quienes evitaron la gala de eliminación.

Embed - Los 7 tipos de alfajores argentinos que revolucionaron la gala de Masterchef Celebrity

Contrariamente, los platos que no lograron convencer al jurado fueron los de Claudio “Turco” Husaín y Miguel Ángel Rodríguez. Ambos recibieron delantales grises y deberán enfrentar La noche de última chance junto a Ian Lucas, RusherKing y Evangelina Anderson.

Temas
Seguí leyendo

¿Se puede decir eso? El comentario demoledor de Wanda Nara contra Miguel Ángel Rodríguez

Como llegó, se fue: quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity: quién subió al balcón el domingo 26 de enero

"Le encanta": Germán Martitegui cruzó a Mauro Icardi tras los dichos del futbolista

Un ex participante de MasterChef Celebrity dio un dato revelador sobre el programa

MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón y el reemplazo sorpresa de Donato

Qué artistas se incorporaron a MasterChef Celebrity para definir el repechaje

Repechaje en MasterChef Celebrity: un participante picante se suma al reality

LO QUE SE LEE AHORA
Ian Lucas sacó los trapitos al sol y habló de su vínculo con Evangelina Anderson video
¿Chau amor?

Ian Lucas sacó los trapitos al sol y habló de su vínculo con Evangelina Anderson

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

Mendoza entre tormentas y calor: qué dice el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional.
Enero, febrero, marzo

Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza