MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón en la última gala

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 28 de enero Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este miércoles en una gala marcada por la exigencia. En esta ocasión, los participantes debieron replicar distintos alfajores típicos de la Argentina: litoraleños, santafesinos, cordobeses, mendocinos, marplatenses, patagónicos y norteños.

Si bien el desafío se presentaba como uno de los más complejos de la semana, la mayoría de los famosos logró cumplir con la consigna. No obstante, solo dos participantes se destacaron con amplia diferencia, sorprendieron al jurado y aseguraron su lugar en el balcón: Maxi López y Andy Chango. Más tarde, también se sumaron Susana Roccasalvo y La Joaqui, quienes evitaron la gala de eliminación.

Embed - Los 7 tipos de alfajores argentinos que revolucionaron la gala de Masterchef Celebrity Contrariamente, los platos que no lograron convencer al jurado fueron los de Claudio “Turco” Husaín y Miguel Ángel Rodríguez. Ambos recibieron delantales grises y deberán enfrentar La noche de última chance junto a Ian Lucas, RusherKing y Evangelina Anderson.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.