"Le encanta": Germán Martitegui cruzó a Mauro Icardi tras los dichos del futbolista

Por Analía Martín







La guerra mediática que protagoniza Mauro Icardi sumó un nuevo y sorpresivo frente de batalla, esta vez vinculado al mundo de la gastronomía. Tras las duras críticas del futbolista contra MasterChef Celebrity, el reconocido chef Germán Martitegui decidió romper el silencio. Sus declaraciones apuntaron a desmentir al jugador y contó el impacto que tuvo el reality para el jugador.

Los ataques de Mauro Icardi al programa En uno de sus tantos descargos a través de las redes sociales, el actual jugador del Galatasaray no solo cargó contra la madre de sus hijas, sino que también apuntó contra el programa que ella conduce. Sus palabras pusieron en duda la veracidad de lo que sucede en las cocinas más famosas del país, calificando la dinámica del certamen como una puesta en escena de la cual renegaba públicamente. Sugirió que todo estaba "armado" y restándole prestigio a la producción. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta según los testigos de su paso por el set de MasterChef Celebrity.

image Mauro Icardi cuestionó a Masterchef y Germán Marteategui no se quedó callado La contundente respuesta de Germán Martitegui Durante una entrevista reciente, Martitegui fue consultado sobre estos dichos y su respuesta fue fulminante. El chef aseguró que el futbolista solía frecuentar las grabaciones con entusiasmo: "Me sorprende lo que dice porque a él le encanta el programa. Ha pasado muchísimas horas acá adentro tomando mate y charlando con nosotros", sentenció Germán con un tono de absoluta incredulidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv) Lo que más molestó al equipo de MasterChef Celebrity fue la hipocresía del ataque. Según el chef, Mauro mostraba un interés casi profesional por el detrás de escena, preguntando por cada detalle técnico y quedándose a charlar amistosamente con los productores una vez que terminaba la jornada. Pasaba de ser un invitado de lujo que disfrutaba de la intimidad de las hornallas a ser un crítico feroz en redes sociales.

Mientras tanto “las cocinas más famosas del país” se consolidan como lo más visto del prime time. El reality culinario de Telefe alcanzó 9,5 puntos, sacándole una cómoda ventaja a sus competidores directos.“El Mundo del Espectáculo” quedó en segundo lugar con 4,2 puntos, seguido por “Bienvenidos a Ganar” (repetición) con 1,4.