21 de enero de 2026
Premios Oscar 2026: a qué hora se conocen los nominados y dónde verlo en vivo

La Academia de Hollywood revela hoy la lista definitiva. Chequeá el horario para saber qué película argentina podría pelear un lugar en los premios Oscar.

 Por Analía Martín

La espera terminó para los fanáticos del séptimo arte y la industria cinematográfica mundial. Este jueves se anunciarán finalmente las nominaciones para los Premios Oscar 2026, en un evento que paraliza a Hollywood y que genera gran expectativa por la posible presencia de producciones nacionales en la lista final de candidatos.

La carrera hacia la estatuilla dorada entra en su recta final. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizará su tradicional anuncio, donde se develará el misterio sobre quiénes competirán en las categorías principales como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Este año, la atención está puesta en si alguna cinta argentina logra colarse en la terna de Mejor Película Internacional, manteniendo viva la ilusión del cine nacional.

El evento se podrá seguir minuto a minuto desde cualquier dispositivo. La transmisión oficial se realizará a través de las plataformas digitales de la Academia, incluyendo su canal de YouTube y sus redes sociales, permitiendo que la audiencia global conozca los nombres en tiempo real.

Horario confirmado de los premios Oscar

Para los ansiosos que quieran ver el anuncio en vivo desde Argentina, habrá que estar atentos a media mañana. Según el cronograma oficial difundido:

  • Argentina, Chile y Uruguay: La transmisión comenzará a las 10:30 horas.
  • México: Desde las 07:30 horas.
  • España: A partir de las 14:30 horas.
¿Acaso alguna película argentina podrá traer uno (o varios) Premios Oscars?

Es importante recordar que el anuncio suele ser ágil y dinámico. Primero se revelan las categorías técnicas y de guión, dejando para el final los platos fuertes de la jornada. Los expertos ya barajan sus candidatos, pero en Hollywood las sorpresas siempre están a la orden del día.

Prepará el mate y conectate a las 10:30. Hoy sabremos qué títulos marcarán la agenda del cine durante los próximos meses hasta la gran gala.

