Tras los Globos de Oro: qué películas y series podrían ganar en los Premios Oscar, según la IA

Más que una premiación, la 98ª edición de los Premios Oscar reunirá en un mismo lugar a los principales actores, productores y cineastas para reconocer las mejores películas y series a nivel internacional . Si bien los Globos de Oro no tienen el mismo peso dentro del circuito, sus resultados s uelen anticipar tendencias y permiten especular sobre posibles ganadores en distintas categorías.

En ese contexto, una herramienta de inteligencia artificial se animó a proyectar quiénes podrían quedarse con las estatuillas de la Academia durante la ceremonia del próximo 15 de marzo .

Para este adelanto, ChatGPT realizó un análisis que tomó en cuenta los resultados de las principales premiaciones de la temporada , como los Globos de Oro, los Critics’ Choice Awards, los SAG Awards y los BAFTA . A ese cruce de datos se sumó la recepción crítica, el impacto cultural y el peso de las campañas de promoción .

Esta cinta, que adaptó la novela Vineland de Thomas Pynchon, arrasó en las premiaciones previas: ganó el Critics Choice a Mejor Película y obtuvo múltiples Globos de Oro (Mejor Película – Comedia, Dirección y Guion). Además lidera las nominaciones de los Actor Awards (SAG), incluyéndose entre las cinco candidatas a Mejor Elenco, y domina las listas largas de los BAFTA con 16 menciones.

Su recepción crítica ha sido excepcional y goza de fuerte impulso en la votación de productores, directores y actores; este “stacking” de ramas poderosas la posiciona como gran contendiente para la estatuilla final.

Mejor Dirección:

Nuevamente, Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

El director encabeza la carrera de dirección gracias a sus recientes logros: ganó el Globo de Oro a Mejor Director y a Guion por esta cinta, y arrasó en los Critics Choice (Mejor Dirección). A pesar de la feroz competencia (Jafar Panahi It Was Just an Accident, Ryan Coogler Sinners, entre otros), la narrativa de campaña de Anderson es sólida, tras años sin premio mayor, que busca coronar su carrera en los Oscars.

Incluso después de algunas críticas iniciales, Una batalla tras otra sigue ganando tracción (DGA, SAG) y el respaldo de la Academia internacional (BAFTA le da lugar en su lista larga), lo que hace de Anderson un firme favorito en dirección.

Mejor Actor:

Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'

Chalamet suma campañas muy exitosas. Ganó su primer Globo de Oro (Mejor Actor – Comedia) por esta cinta y fue premiado en Critics Choice, superando a competidores como Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) o Michael B. Jordan (Sinners). Marty Supreme es una comedia con voz crítica a Hollywood, lo que casa bien con la Academia, y Chalamet representa al “nicho millennial” tan valorado hoy.

La combinación de crítica favorable, éxito en precandidaturas (Globos, Critics) y ausencia de un competidor claro en drama ubica a Chalamet en la cima. Además, comparte nominación SAG con DiCaprio, perfilándose como el seguro contendiente al Oscar en la categoría.

Mejor Actriz:

Jessie Buckley por 'Hamnet'

Buckley ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz – Drama y el Critics Choice por esta intensa reconstrucción especulativa de la vida de Shakespeare. Su actuación ha sido alabada como la mejor de su carrera, con recorrido festivalero sólido (Zhao ya ganó Globos de Oro también) y buenas cifras de críticas.

Aunque figuras como Emma Stone (Bugonia) o Renate Reinsve (Sentimental Value) también pelean, Buckley lleva ventaja por ritmo de premios. En suma, Hamnet la respalda como gran candidata a llevarse el Oscar a Mejor Actriz.

Mejor Actor de Reparto:

Jacob Elordi por 'Frankenstein'

Elordi brilló como el Monstruo del Dr. Frankenstein y fue reconocido con el Critics Choice a Mejor Actor de Reparto. Su victoria allí, ante nombres fuertes como Benicio del Toro o Paul Mescal, sumada a su presencia en los shortlist de la academia (incluido Frankenstein en Fotografía, Maquillaje, etc. ), refuerzan su posición.

A diferencia de otros posibles (Benicio del Toro, Sean Penn), Elordi representa al “show” de la temporada y su caracterización visual memorable podría capturar el voto. Su éxito en la campaña (critics, HFPA, etc.) y el momentum internacional de Frankenstein apuntan a que Jacob sea el gran candidato en reparto masculino.

Mejor Actriz de Reparto:

Amy Madigan por 'Weapons'

Aunque competidores como Ariana Grande (Wicked: Por siempre) cuentan con gran difusión, la elección aquí se inclina por Madigan. Ella se llevó el Critics Choice a Mejor Actriz de Reparto, superando a nombres de perfil alto, y su trabajo –de fuerte impresión dramática– ha resonado con la prensa y críticos.

Weapons registró nominación en Casting y logró cierta presencia en varias listas. Por contraste, Ariana Grande no obtuvo premios mayores aún; en cambio Madigan ya consolidó su candidatura con galardón relevante, lo que la perfila como ganadora posible en esta categoría.

Mejor Guion Original:

'Sinners' (Ryan Coogler)

El guion original de Los pecadores obtuvo el Critics Choice a Mejor Guion Original y fue uno de los más destacados en premios previos. Su mezcla de vampirismo social y comentario político conquistó a la crítica, y la película ganó en bandas sonora (Göransson) y logros cinematográficos en Globos de Oro. Además, su éxito comercial le da una narrativa poderosa de “película original exitosa” (tuvo el récord de taquilla para película no basada en franquicia).

Aunque enfrenta competencia de formatos muy diferentes (por ejemplo Wicked, Valor Sentimental), el guion de Coogler lidera en consenso crítico y votaciones de sindicatos (Critics, Globos), por lo que parte como principal aspirante al Oscar a Guion Original.

Mejor Guion Adaptado:

'Una batalla tras otra' (Paul Thomas Anderson)

El trabajo de adaptación de Anderson fue premiado en los Critics Choice y en los Globos de Oro (ganando Director y Guion). Transplantar la novela Vineland a cine constituyó un logro narrativo notable, lo que le granjeó reconocimientos en la crítica especializada. Al alinearse el voto de productores (por su nominación SAG como Mejor Elenco) y directores, la campaña apunta a que este guion sea reconocido.

Frente a él compiten guiones de Hamnet, Bugonia y Frankenstein, pero el conjunto de premios previos y la relevancia del cineasta inclinan la balanza hacia Anderson. En resumen, Una batalla tras otra encabeza los pronósticos para Guion Adaptado.

Mejor Fotografía:

'Frankenstein'

El impactante trabajo visual de Guillermo Navarro en Frankenstein lo sitúa como favorito. La película fue incluida en la lista corta de la Academia para Fotografía, lo que ya indica fuerte consideración. Técnicamente, Navarro ha creado imágenes sorprendentes de época y colorido, premiadas con el Critics Choice en categoría técnica (Producción, Vestuario, Maquillaje), demostrando el alto nivel del diseño visual general. A ello se suma a que Frankenstein fue destacado repetidamente en reseñas por su estilo visual.

Dado que otros potenciales como Una batalla tras otra o Wicked son menos notables en este rubro, “Frankenstein” parte con ventaja para alzarse con la estatuilla de Fotografía.

Mejor Edición:

'F1: La película'

El montaje de la cinta de carrera de Fórmula 1 (a cargo de Stephen Mirrione) ganó el Critics Choice al Mejor Montaje y se llevó el Globo de Oro por Mejor Montaje, demostrando la admiración técnica que generó. F1 es un producto de gran éxito comercial y su elenco técnico cuenta con prestigio (Mirrione ya ganó un Oscar por Vida de Pi). La claridad narrativa y la emoción que brinda su montaje son ampliamente reconocidas.

En comparación con montajes de Una batalla tras otra o Frankenstein que han sido elogiados, no logran superan la atención que se ha puesto en F1. Por su palmarés en precuelas, “F1” tiene sólido argumento para ganar en Edición.

Mejor Banda Sonora:

'Sinners' (Ludwig Göransson)

La composición musical de Los pecadores triunfó en Golden Globes (Mejor Banda Sonora) y en Critics Choice, respaldando a Göransson como favorito. Su banda sonora mezcla ritmos modernos con tonalidades épicas, lo que conectó tanto con público como con la academia de críticos. Además, el fuerte rendimiento en taquilla de la película realza el perfil de su música como un éxito.

Frente a esto, George Martin (Wicked) o Hans Zimmer (Avatar: Fire and Ashes) también compiten, pero el consenso del gremio de compositores y críticos apunta a Göransson. Todo indica que “Sinners” se impondrá como mejor puntaje.

Mejor Canción Original:

'Golden' – KPop Demon Hunters

Esta pegajosa canción del musical animado destacó por su impacto cultural (villancico pop coreano) y ganó premios clave: su película obtuvo Globo de Oro a Mejor Película Animada y Canción, y el Critics Choice otorgó el trofeo a “Golden”. Esto evidencia el impulso de la pieza en esta temporada. Aún sin nominación oficial al Oscar (que se anunciará el 22 de enero), el éxito en precandidaturas la coloca como favorita. Su triunfo en los críticos (donde venció a rivales de peso) y la novedad de su propuesta animada-sonora hacen probable que “Golden” repita victoria en el Oscar.

Mejor Película Animada:

'KPop Demon Hunters'

Este filme (una alocada comedia musical animada) arrasó en precandidaturas: ganó el Globo de Oro a Mejor Película Animada y el Critics Choice. Además, su banda sonora “Golden” ganó incluso fuera de su categoría. Su lanzamiento en Netflix lo ha convertido en un fenómeno pop con amplio alcance.

Aunque hay competidoras (por ejemplo Wicked: Por siempre tiene secuencia animada, o Arco en ánime), la congregación de galardones técnicos y comerciales avala a “KPop Demon Hunters” como firme contendiente para el Oscar.

Mejor Película Internacional:

'El agente secreto' (Brasil, Kleber Mendonça Filho)

Esta película brasileña ganó el Critics Choice a Mejor Película en Lengua Extranjera y está en la terna corta de los Oscar (seleccionada por Brasil). Combina artesanía festivalera con actuación poderosa de Wagner Moura (quien tiene nominación de Actor Awards). La cinta ha recorrido varios festivales con buenas críticas y representa bien a su país.

Compite contra filmes fuertes como Sirât (España) o Sentimental Value (Noruega), pero su victoria en los Critics Choice y el reconocimiento internacional acumulado le dan ventaja. Por ello es vista como favorita al Oscar en esta categoría.

Mejor Diseño de Producción:

'Frankenstein'

El diseño de producción gótico-victoriano de esta película fue reconocido con el Critics Choice a Mejor Diseño de Producción. El ambiente cuidadosamente recreado contribuye de forma decisiva al mundo visual del filme. Junto con su triunfo en las categorías de Fotografía y Vestuario, esto muestra un trabajo de arte integral.

Frente a diseños elaborados como Wicked o Una batalla tras otra, el de Frankenstein se ha destacado por su autenticidad y detalle. Estas victorias preliminares indican que podría llevarse el Oscar a Diseño de Producción.

Mejor Diseño de Vestuario:

'Frankenstein'

Nuevamente es favorita: ganó Critics Choice a Mejor Diseño de Vestuario, reflejando su éxito en todos los rubros técnicos. El vestuario, diseñado por Kate Hawley, conjuga estética victoriana y fantasía oscura, lo que ha sido muy valorado por críticos. Su época y estilo elaborados superan las apuestas de competidores (como los trajes de Wicked o Una batalla tras otra), y el respaldo de premios previos la proyecta con fuerza hacia el Oscar de Vestuario.

Mejor Maquillaje y Peinado:

'Frankenstein'

La película también dominó esta categoría en Critics Choice, dando cuenta del detallado maquillaje prostético del Monstruo y otros personajes. El trabajo de Mike Hill y equipo transformó a los actores de modo sobresaliente (seguido de cerca por Valor sentimental o Wicked), y los críticos han coincidido en destacar este aspecto técnico del film.

Mejores Efectos Visuales:

'Avatar: Fuego y Cenizas'

Aunque Frankenstein obtuvo muchos premios técnicos, los efectos de la nueva entrega de Avatar son la apuesta más obvia. Efectos cutting-edge del estudio de James Cameron han sido nominados en visuales, y ya ganaron Critics Choice a Mejor VFX. Al tratarse de superproducción épica, se espera que Avatar: Fuego y Cenizas sea fuerte aquí; además, sus similitudes tecnológicas con entregas previas exitosas respaldan su candidatura.

Es la opción natural frente a otros contendientes (como Dune 2, que saldrá antes de la ceremonia), así que lidera en Efectos Visuales.

Mejor Sonido:

'F1: La película'

La banda sonora de ruido de F1 (mezcla de motores, ambiente de carreras, etc.) ya fue reconocida con el Critics Choice a Mejor Sonido. Esto refleja un diseño de sonido sobresaliente, sumado al montaje premiado y la amplia nominación técnica de la cinta. Su productor (Brad Pitt) ha enfatizado la importancia del sonido en la experiencia inmersiva del film.

En contraste, Frankenstein también suena a su favor, pero “F1” combina su triunfo en precursores con su perfil taquillero, por lo que se perfila como el principal candidato al Oscar de Sonido.