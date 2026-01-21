MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón y el reemplazo sorpresa de Donato

La gran novedad de la velada fue la silla vacía de Donato de Santis. En su lugar, Wanda Nara presentó a una figura muy querida por el público: Ximena Sáenz. La cocinera, célebre por sus años al frente de Cocineros Argentinos y su paso como jurado en El Gran Premio de la Cocina, se sumó temporalmente al tribunal junto a Damián Betular y Germán Martitegui, aportando su calidez y su mirada técnica en una noche compleja.

Chef Ximena Sáenz Delantales blancos en Masterchef Celebrity y desafíos en etapas La dinámica del martes se dividió en dos rondas. Primero, los famosos debieron cocinar en duplas con ingredientes asignados. La pareja que se llevó todos los aplausos fue la del Turco Husaín y Andy Chango, quienes lograron los mejores platos del primer desafío y subieron directamente al balcón, asegurándose una semana más en el certamen.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Masterchef Argentina (@masterchefargentina) Para el resto, la presión aumentó en la segunda prueba individual: preparar chuletas de cerdo en solo 40 minutos. Aquí fue donde brilló una de las recién llegadas del repechaje. Emilia Attias, demostrando que su vuelta va en serio, conquistó el paladar de Ximena y el resto del jurado, ganándose su lugar en el balcón junto a Susana Roccasalvo y Maxi López.

Delantales blancos del 20022026 Masterchef La zona de riesgo: los delantales grises No todos corrieron con la misma suerte. Quienes no lograron cumplir con las expectativas y deberán pelear su lugar en la gala de eliminación del jueves son Evangelina Anderson, Marixa Balli y el Chino Leunis. Todos ellos recibieron el temido delantal gris, quedando en la cuerda floja para la próxima instancia. Con Ximena Sáenz elevando la vara y los "repechajistas" pisando fuerte, la cocina de MasterChef está más caliente que nunca.