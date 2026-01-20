Qué artistas se incorporaron a MasterChef Celebrity para definir el repechaje.

Dos actrices regresaron como nuevas participantes a MasterChef Celebrity Argentina tras ganar la última noche del repechaje que se realizó este lunes. Ambas artistas consiguieron un lugar en la competencia oficial durante una gala emotiva para buscar un lugar en la final.

Bajo la consigna de preparar un plato de pescado, los participantes exhibieron sus habilidades culinarias ante los miembros del jurado Donato de Santis , Damián Betular y Germán Martitegui .

De Santis anunció en primera instancia que Walas y Ariel Puchetta no lograban retornar por decisión unánime, generando una sentida despedida entre sus compañeros.

Luego, Betular destacó la calidad de los platos presentados por Esther Goris y Julia Calvo , calificándolos como “dos platazos espectaculares” pero Goris se llevó el premio y se incorporó al staff deñ programa.

Unos minutos después llegó la definición entre Emilia Attias y Sofi Martínez, que fue el momento de mayor tensión de la noche. Martitegui comunicó el resultado y el nombre de la última seleccionada: “Quien se lleva el delantal blanco y vuelve a las cocinas de MasterChef Celebrity es… ¡Emilia!”.

Embed - El jurado definió quién ganó el último lugar para volver a Masterchef Celebrity

Al final de la gala, Wanda Nara destacó el nivel competitivo de la instancia y la dedicación de quienes lucharon en el repechaje, reconociendo tanto a las ganadoras como a los concursantes que no lograron reingresar. Las actrices se suman al certamen junto a Rusherking, el otro famoso que consiguió un pasaporte para la competencia principal.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.