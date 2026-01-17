¡Sorpresa! Filtraron quién podría regresar a MasterChef Celebrity tras el Repechaje

En las últimas horas se filtró una foto que podría revelar al participante que logró superar el Repechaje y regresar a MasterChef Celebrity . La imagen generó opiniones divididas entre quienes celebran su regreso y quienes critican la decisión. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Recientemente, Claudio "Turco" Husaín compartió en sus redes sociales una foto junto a varios de sus compañeros de MasterChef Celebrity , que rápidamente llamó la atención de los fanáticos del programa. Lo que más generó especulaciones fue la presencia de Emilia Attias , quien actualmente pelea por una segunda oportunidad en el reality a través del Repechaje . La imagen despertó teorías sobre quién podría regresar al concurso y volvió a poner el foco en la actriz.

Un detalle que confirma que la foto es reciente es el cambio de look de Chino Leunis . En la postal, Leunis aparece con el cabello platinado que luce actualmente, descartando que se trate de una imagen antigua y reforzando la idea de que fue tomada en los últimos días, justo en plena etapa de Repechaje.

Sin título (1) La foto del Turco Husaín con compañeros de MasterChef Celebrity

La publicación se viralizó rápidamente, generando comentarios y debates entre los seguidores. Muchos interpretan la foto como una pista sobre el posible regreso de Emilia Attias al programa, mientras esperan ansiosos la confirmación oficial y el desenlace del Repechaje en MasterChef Celebrity.

