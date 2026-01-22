"Los olores de tu pareja los conoce medio país": Wanda Nara filtró chats con Icardi y reavivó la guerra con la China Suárez

La interminable novela de la separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un (nuevo) capítulo bochornoso. En las últimas horas, un feroz intercambio de mensajes privados expuso la interna salvaje entre la empresaria y el futbolista, reavivando viejos fantasmas del pasado con terceras en discordia, acusaciones cruzadas y desmentidas tajantes que volvieron a sacudir las redes sociales.

Todo comenzó cuando Wanda Nara explicó en una entrevista por qué había borrado una historia de Instagram dedicada a su ex. Intentando poner paños fríos, la conductora aseguró que “sí, la verdad que cuando podemos, tratamos de hablar, yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi, ¿no? El tiempo cura todo. Y a veces le digo: ‘Boludo, ya está, soltá. Tipo, ya fue’".

Sobre la convivencia y el contacto con Icardi, Wanda aclaró: “Él sabe que cada vez que venga, yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre. Y eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y de videos y de cámaras, que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está. Estoy contenta y así va a ser siempre”.

Pero lejos de lograr el efecto "paños fríos", encendió la furia de Icardi. En sus historias de Instagram el jugador hizo un extenso descargo acerca de la situación en la que se encuentra la pareja. "Nunca serás parte de mi familia" , dijo incluso Icardi. Acto seguido, Wanda subió los chats que demuestran la búsqueda del diálogo, chat que Icardi desmintió.

image El extenso descargo de Mauro Icardi

La cuestión tuvo su giro absurdo cuando en el medio del descargo del delantero del Galatasaray se refirió a los "olores" de su pareja. "Esto es parte de los dichos que quiere instalar para ‘ensuciar’ o ‘denigrar’, como ya hizo con sus amiguitos ‘pseudo periodistas’ allá por 2021 con que había olor a marihuana. Cabe aclarar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente, es más obsesiva que yo con los olores”, escribió el jugador. A raíz de esa frase es que Wanda Nara escribió: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media Argentina”.

image La contestación de Wanda Nara

Éramos pocos y...

Como si faltaran protagonistas, al escándalo se sumó una supuesta amante del futbolista, Natacha Rey. Aprovechando el caos mediático, la mujer reapareció para echar más leña al fuego y, alineándose con la teoría de la toxicidad, no dudó en calificar a Icardi de "psicópata".

Entre las historias que publicó, Rey mostró capturas de un supuesto chat en el que Icardi la habría llamado en noviembre de 2025, llamadas que ella no contestó. Sobre estas imágenes, expresó: “No me quiero meter, pero la verdad que es un psicópata”, en referencia directa a Icardi. La uruguaya también dirigió mensajes a Nara. “Te comprendo, mujer W. [...] Él sigue insistiendo en otros lados. No solo con vos (Wanda), también conmigo. En fin, no me meto más”, sentenció.

Lo que empezó como un pedido de Wanda para "soltar" el pasado, terminó destapando la olla de rencores más grande de los últimos tiempos, donde la privacidad brilló