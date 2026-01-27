Como llegó, se fue: quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity 2025

27 de enero de 2026
 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.

El participante que dejó MasterChef Celebrity en la noche de eliminación

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la exigencia y la presión en la cocina. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío particularmente complejo: preparar pastas de colores desde cero, incorporando los tonos directamente en la masa y logrando presentaciones atractivas.

Con el delantal negro, quedaron en riesgo Maxi López, Leandro “Chino” Leunis, Evangelina Anderson, Rusherking, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y Esther Goris, quienes dieron lo mejor de sí para seguir en competencia.

Embed - Maxi López vs. Esther Goris: emotiva despedida la 13° gala de eliminación de Masterchef Celebrity

La definición se estiró hasta el final de la noche, cuando Maxi López y Esther Goris quedaron como los más comprometidos. Tras una evaluación minuciosa de los platos, el jurado decidió darle una nueva oportunidad al exfutbolista.

Finalmente, Damián Betular anunció el veredicto: Esther Goris se convirtió en la decimotercera eliminada del certamen. Su preparación, que presentó varios errores técnicos, no logró convencer al jurado y marcó el final de su recorrido en el reality culinario.

Esther Goris
Esther Goris quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025

Esther Goris quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025

