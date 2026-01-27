Como llegó, se fue: quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.
El participante que dejó MasterChef Celebrity en la noche de eliminación
MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la exigencia y la presión en la cocina. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío particularmente complejo: preparar pastas de colores desde cero, incorporando los tonos directamente en la masa y logrando presentaciones atractivas.
Con el delantal negro, quedaron en riesgo Maxi López, Leandro “Chino” Leunis, Evangelina Anderson, Rusherking, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y Esther Goris, quienes dieron lo mejor de sí para seguir en competencia.
Embed - Maxi López vs. Esther Goris: emotiva despedida la 13° gala de eliminación de Masterchef Celebrity
La definición se estiró hasta el final de la noche, cuando Maxi López y Esther Goris quedaron como los más comprometidos. Tras una evaluación minuciosa de los platos, el jurado decidió darle una nueva oportunidad al exfutbolista.
Finalmente, Damián Betular anunció el veredicto: Esther Goris se convirtió en la decimotercera eliminada del certamen. Su preparación, que presentó varios errores técnicos, no logró convencer al jurado y marcó el final de su recorrido en el reality culinario.