Cada vez más cerca de la final

MasterChef Celebrity: quién subió al balcón el domingo 26 de enero

Bajo la conducción de Wanda Nara, una nueva gala de MasterChef Celebrity definió a los salvados. Conocé quién subió al balcón y quiénes están en peligro hoy.

 Por Analía Martín

La decimotercera gala de última chance de MasterChef Celebrity se vivió con muchísima tensión este domingo por la pantalla de Telefe. Los siete participantes que peor desempeño habían tenido durante la semana tuvieron que enfrentarse a un reto cítrico sumamente exigente para intentar evitar el delantal negro y la posible salida del certamen.

La noche comenzó con una sorpresa bajo las estaciones de cocina. Al levantar las cajas de madera, los famosos se encontraron con una montaña de naranjas. El desafío planteado por el jurado fue claro: realizar una receta donde este cítrico fuera el protagonista absoluto, permitiendo preparaciones tanto dulces como saladas para lucirse ante los expertos.

Escándalo en las hornallas

El mano a mano final en MasterChef Celebrity

Tras una jornada de mucha presión y aromas intensos, el jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui llamó al frente a los dos mejores platos de la noche: los de Marixa Balli y el "Chino" Leunis. Finalmente, la decisión fue unánime y Marixa logró subir al balcón, asegurándose una semana más de permanencia en la competencia.

  • Susana Roccasalvo.
  • La Reini y Emilia Attias.
  • Andy Chango y La Joaqui.
  • El "Turco" Hunsaín y "Cachete" Sierra.

Los participante que competirán en la noche de eliminación

Quienes no lograron el objetivo y ahora deberán defender su lugar en la cocina más famosa del país son Miguel Ángel Rodríguez, Esther Goris, Evangelina Anderson, Rusherking y el propio "Chino" Leunis.

A este grupo de sentenciados se suma Ian Lucas, quien estuvo ausente durante toda la semana, y Maxi López, quien ya cargaba con el delantal negro tras haber obtenido el peor plato en la noche de beneficios anterior. La gala de eliminación de este lunes promete ser muy tensa, la presión se traslada ahora a los siete cocineros que deberán jugarse el todo por el todo para no abandonar la competencia.

