Polémica

¿Se puede decir eso? El comentario demoledor de Wanda Nara contra Miguel Ángel Rodríguez

Este lunes en MasterChef Celebrity, Wanda Nara sorprendió con un fuerte comentario contra Miguel Ángel Rodríguez durante la gala de eliminación. Mirá qué pasó.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Durante la gala de eliminación, Wanda Nara lanzó un fuerte comentario contra Miguel Ángel Rodríguez que sorprendió a todos los presentes.

Wanda Nara fulminó a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity 2025

Todo comenzó cuando Miguel Ángel Rodríguez se presentó frente al jurado de MasterChef Celebrity para defender su plato de la noche: cintas tricolor con crema de panceta y ajo, una propuesta que generó opiniones divididas entre los chefs.

Tras escuchar las devoluciones técnicas y participar de un distendido ida y vuelta con Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el humorista lanzó un sentido comentario: “Quiero rescatar notablemente la colaboración del balcón”.

Embed - Palitos y risas: el cruce entre Miguel Ángel, el jurado y el balcón - Masterchef Celebrity

La frase no pasó inadvertida y dio pie a una respuesta inmediata de Wanda Nara, quien intervino con un comentario filoso: “¿Ah, sí? Esto es porque el balcón quiere que se queden los débiles. Es una estrategia. Te dejo esta reflexión para que la hagas”.

El intercambio generó sorpresa entre los presentes y un breve silencio en el estudio, ya que muchos consideraron que las palabras habían sido más duras de lo habitual. Sin embargo, lejos de escalar en tensión, el momento se diluyó rápidamente entre chistes. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

