Sorpresa en MasterChef Celebrity: así fue la entrega de los delantales grises

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 27 de enero
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este martes en una gala atravesada por el chisme, la exigencia y la polémica. En esta oportunidad, los participantes se enfrentaron a una caja misteriosa compuesta íntegramente por galletas, con el desafío de elaborar un postre capaz de impresionar a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Lejos de tratarse de una prueba sencilla, el reto complicó a los famosos. La mayoría presentó dificultades al momento de mostrar sus platos, mientras que solo tres lograron destacarse, sorprender al jurado y subir directamente al balcón: Agustín “Cachete” Sierra, Marixa Balli y Sofía “La Reini” Gonet.