Sorpresa en MasterChef Celebrity: así fue la entrega de los delantales grises

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 27 de enero Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este martes en una gala atravesada por el chisme, la exigencia y la polémica. En esta oportunidad, los participantes se enfrentaron a una caja misteriosa compuesta íntegramente por galletas, con el desafío de elaborar un postre capaz de impresionar a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Lejos de tratarse de una prueba sencilla, el reto complicó a los famosos. La mayoría presentó dificultades al momento de mostrar sus platos, mientras que solo tres lograron destacarse, sorprender al jurado y subir directamente al balcón: Agustín “Cachete” Sierra, Marixa Balli y Sofía “La Reini” Gonet.

Famosos que subieron al balcón

Agustín "Cachete" Sierra

Marixa Balli

Sofía "La Reini" Gonet

Leandro "Chino" Leunis Participantes que quedaron con delantal gris Ian Lucas

RusherKing

RusherKing

Evangelina Anderson