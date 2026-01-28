28 de enero de 2026
Tensión

Rusherking cruzó un límite y le faltó el respeto al jurado de MasterChef Celebrity

En la gala de este martes de MasterChef Celebrity, Rusherking tuvo un fuerte cruce con el jurado y generó gran polémica. Repasá todos los detalles.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Rusherking protagonizó una noche tensa con el jurado y desató la polémica.

Tensión en MasterChef Celebrity por la actitud de Rusherking

Todo comenzó cuando Rusherking presentó su plato ante el exigente jurado de MasterChef Celebrity: una tarta de manzana con mantequilla de maní, almendras y queso crema, acompañada por una salsa de licor de café y canela.

Antes de iniciar la devolución, Damián Betular y Donato De Santis hicieron comentarios sobre los zapatos que el cantante llevaba puestos en ese momento. El gesto no fue bien recibido por Rusherking, quien lanzó una frase picante que sorprendió a todos: “Hablemos de comida, por favor”.

Embed - Rusherking les faltó el respeto a los jurados: "Estos 3 tienen una mala onda" - Masterchef Celebrity

El comentario generó incomodidad en el estudio y molestó a Germán Martitegui, quien le respondió con firmeza: “Acá se habla de lo que queremos, Rusher”. La tensión continuó cuando el participante volvió a la carga y preguntó: “¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Por qué siempre me ponen al final? ¿Tienen algo conmigo?”.

Mientras Donato probaba su plato, Rusherking le pidió que “le tire una buena”. Ante esa actitud, Wanda Nara intervino y señaló que el jurado no está acostumbrado a que le marquen los puntos ni a que les digan cómo deben hacer su trabajo. Incluso, el cantante lanzó otra frase polémica: “Tienen una mala onda estos tres”.

Finalmente, tras la devolución, el jurado no dejó pasar el episodio, fue contundente con sus críticas y coincidió en que el plato no estuvo a la altura. Como consecuencia, Rusherking terminó la noche quedándose con el delantal gris.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

