¿Chau amor?

Ian Lucas sacó los trapitos al sol y habló de su vínculo con Evangelina Anderson

En entrevista, Ian Lucas habló sin filtros sobre lo que pasó fuera de cámara y cómo quedó su relación con Evangelina Anderson. Mirá los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Ian Lucas fue consultado por su vínculo sentimental con Evangelina Anderson, su compañera en MasterChef Celebrity. Sus palabras no pasaron desapercibidas, generaron repercusión y una ola de comentarios en redes sociales. A continuación, te contamos los detalles.

Qué dijo Ian Lucas sobre su vínculo con Evangelina Anderson

En una entrevista con SQP, Ian Lucas decidió hablar sin filtros sobre lo que realmente ocurrió fuera de cámara y cómo quedó su relación con Evangelina Anderson. Con honestidad, afirmó: “Yo soy muy sincero. Siempre les dije lo que vieron ahí. Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa, claramente. Pasan cosas atrás, ¿no?”.

El clima entre ambos se volvió tenso luego de que la modelo afirmara que lo ocurrido había sido “para las cámaras”. Al respecto, el influencer explicó cómo se enteró de esas declaraciones: “Me enteré unos días antes porque estamos como dos, tres semanas adelantados en las grabaciones. No habíamos hablado entre nosotros”.

Embed - IAN LUCAS LE RESPONDE A EVANGELINA ANDERSON: "Yo no me engancho de un shippeo de un programa"

Más adelante, reconoció que el distanciamiento coincidió con el receso por las vacaciones de Anderson. “Vi eso y me enteré por redes. No hablé con ella y ella tampoco me habló. Vine acá y fue verla acá después de las vacaciones”, detalló.

Por último, Ian hizo una autocrítica y habló del presente del vínculo. “Siento que fue un error de comunicación también entre nosotros. Yo vi eso, me enteré y vine acá, estaba medio bajoneado en las grabaciones y eso creo que se notó. Nos vamos a seguir viendo. Está la mejor entre nosotros, es alguien a la que yo quiero mucho y sé que ella también me quiere mucho a mí. Por eso hay mucho respeto mutuo también”, concluyó.

Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.

Quién es Maxi Kilates, el supuesto nuevo romance de Evangelina Anderson

Tras lo ocurrido con Ian Lucas, el mundo del espectáculo se vio sacudido por los rumores que señalan el inicio de un romance entre Evangelina Anderson y el músico Maximiliano Appap, cantante del grupo de cumbia 18 Kilates.

Según trascendió, los primeros indicios de esta relación fueron que ambos comenzaron a seguirse en redes sociales. Más tarde, se informó que ella asistió a uno de los shows de Maxi junto a tres amigos y, posteriormente, habrían tenido un encuentro en un lugar privado.

Maxi Kilates
Qui&eacute;n es Maxi Kilates

Quién es Maxi Kilates

Maximiliano Appap, más conocido como Maxi Appap, creció en el conurbano bonaerense, cerca de Fuerte Apache, y desde joven combinó su pasión por la música con el deporte. En 2006 dio vida a 18 Kilates, y al año siguiente la banda lanzó su primer disco, Con brillo propio, que los posicionó rápidamente en la escena de la cumbia pop argentina.

Tras un accidente de tránsito en 2024, se recuperó y continuó con presentaciones en vivo y nuevos lanzamientos. Además, su presencia mediática se amplió por su vínculo con Flor Vigna y La Tora Villar, manteniéndose vigente tanto en la música como en la farándula.

