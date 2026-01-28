28 de enero de 2026
¿Nuevo romance? La dura advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi Kilates

Tras los rumores de romance entre Evangelina Anderson y Maxi Kilates, la ex Gran Hermano, "La Tora", lanzó una picante recomendación que generó revuelo.

 Por Analía Martín

El mundo del espectáculo se vio sacudido por las versiones que aseguran el inicio de un romance entre Evangelina Anderson y el músico Maxi Kilates. La modelo, recientemente separada de Martín Demichelis, habría encontrado consuelo en el líder de la banda de cumbia, pero no todos celebran esta unión mediática en el ambiente.

Un romance que genera dudas

Los rumores comenzaron a circular con fuerza luego de que diversos cronistas aseguraran que Anderson y el cantante fueron vistos juntos en eventos privados y cenas íntimas. Según trascendió, la modelo habría decidido darle una oportunidad al amor tras su escandalosa ruptura con el actual técnico del Rayo Vallecano, buscando dar vuelta la página de manera definitiva en su vida personal.

el muñeco de Maxi Kilates y la vieja rica de Evangelina Anderson

Sin embargo, la noticia no tardó en llegar a oídos de Lucila "La Tora" Villar, quien mantuvo un vínculo sentimental con el artista en el pasado. Al ser consultada sobre este posible acercamiento, la panelista no se guardó nada y fue contundente con su opinión, dejando en claro que su experiencia con el músico no fue la mejor.

Los detalles de la advertencia de la ex Gran Hermano

La Tora, reconocida por su frontalidad desde que salió de la casa de Gran Hermano, analizó la situación con una crudeza que sorprendió a los conductores del programa. Durante su intervención, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral y puso en alerta a los seguidores de Evangelina: "No se lo recomiendo".

"Él tiene una modalidad: busca a mujeres famosas que recién se separan o que están pasando por un mal momento emocional", sentenció la joven. "Él tiene una modalidad: busca a mujeres famosas que recién se separan o que están pasando por un mal momento emocional", sentenció la joven.

La Tora insinuó que el líder de 18 Kilates busca una exposición que le resulta sumamente beneficiosa para su carrera artística, desgastando a la otra parte en el proceso. Incluso, la joven fue más allá y mandó al músico directamente a realizar terapia para revisar su forma de relacionarse con las mujeres famosas antes de iniciar algo nuevo.

Por el momento, los involucrados directos mantienen el hermetismo total ante el tema. Maxi Kilates no realizó descargos en sus redes sociales y Evangelina Anderson, además, se sometió recientemente a una operación de cuerdas vocales debido a la presencia de pólipos, lo que la obliga a mantener un reposo de voz absoluto.

