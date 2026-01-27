27 de enero de 2026
De la calle a la peña: cómo Cazzu integró el folklore tradicional en su show de trap

El show de Cazzu en Córdoba rompió esquemas al unir trap y malambo femenino. Una apuesta que integra tradición y perreo.

 Por Analía Martín

El paso de la jefa del trap, Cazzu, por el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y causó sensación. Su apuesta por fusionar los ritmos urbanos con la tradición del malambo sorprendió a propios y extraños en el festival cordobés. Este cruce generacional refuerza la identidad cultural nacional ante audiencias masivas y contemporáneas.

Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, es una de las figuras más influyentes de la música urbana actual. Sin embargo, su presentación en el Cosquín Folklore no fue simplemente un concierto de trap. La artista jujeña decidió homenajear sus raíces y la cultura del norte argentino incorporando una puesta en escena cargada de simbología gauchesca. La integración de elementos tradicionales en un show de alcance masivo demuestra que la identidad nacional no es algo estático, sino un proceso en constante evolución que las nuevas generaciones abrazan con orgullo.

El punto más alto de su actuación fue la incorporación de bailarinas de malambo. Ver este baile típico, caracterizado por su fuerza, el zapateo rítmico y la destreza física, en los pies de bailarinas y dentro de un show de música urbana, generó un impacto visual y emocional potente. El malambo es históricamente una danza de resistencia y de demostración de hombría, pero en el escenario de la artista tomó un nuevo significado, más inclusivo y poderoso.

La mujer y el malambo en el show de Cazzu

Un aspecto fundamental de la propuesta fue la presencia de mujeres bailando malambo. Durante décadas, esta práctica estuvo reservada casi exclusivamente a los hombres. Sin embargo, desde hace años se ven sobre diferentes escenarios a las mujeres zapateando con la misma fuerza y técnica que sus pares varones. Este hecho artístico muestra una ruptura de estereotipos, y abriendo camino a la idea de que la garra y la tradición no tienen género.

Cazzu realizó un show que generó sensación

La propuesta escénica de la cantante incluyó detalles que reforzaron esta idea:

  • Vestuarios inspirados en la indumentaria gaucha pero con una estética urbana moderna.
  • Coreografías que combinaban el "perreo" propio del género con el zapateo tradicional.
  • Visuales que resaltaban paisajes del norte argentino y símbolos patrios.
  • Un mensaje de respeto hacia los maestros del folklore que pavimentaron el camino.

Este tipo de propuestas en artistas "mainstream" permite que jóvenes que quizás nunca asistieron a una peña conecten con su historia. La música de Cazzu, de esta forma, sirve como puente para que el malambo y la identidad criolla lleguen a nuevos oídos. Al revalorizar estos bailes típicos, se fortalece el sentido de pertenencia y se demuestra que lo tradicional puede convivir perfectamente con la vanguardia musical.

