Un joven chocó contra un poste en Las Heras tras quedarse dormido al volante

Impactante choque en Las Heras: un joven se durmió y chocó contra un poste de luz (Imagen ilustrativa).

Por Celeste Funes







Un accidente vial ocurrido durante la madrugada en Las Heras dejó a un joven de 19 años lesionado luego de impactar con su vehículo contra un poste de luz. El hecho se registró en Acceso Norte, donde personal policial y de emergencia trabajó para asistir al conductor y asegurar la zona.

Se durmió mientras manejaba y provocó un fuerte choque en Las Heras El hecho ocurrió alrededor de las 04:40 en la zona de Acceso Norte y Pascual Segura. Personal de la Comisaría 36 llegó hasta el lugar luego de recibir un llamado que alertaba sobre un vehículo que había chocado contra un poste de luz.

Según la información policial, el conductor, identificado como R.B.P., explicó que circulaba hacia el sur por Acceso Norte cuando perdió el control del vehículo al quedarse dormido. Ese desvío provocó que impactara de lleno contra un poste ubicado en el boulevard, el cual terminó derribado por completo debido al golpe.

En el sitio intervino personal municipal, que realizó el dosaje de alcohol, cuyo resultado fue 0.0 g/L, descartando así la presencia de alcohol en sangre al momento del accidente. Además, trabajó Defensa Civil, que se encargó de colaborar en las tareas de asistencia y de verificar las condiciones de seguridad tras la caída del poste.