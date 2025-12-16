Hidrocarburos: Mendoza presentó la licitación de 17 áreas en el Consejo Federal de Inversiones

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , presentó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la licitación hidrocarburífera de 17 áreas en Mendoza bajo el modelo de licitación continua, con ventajas competitivas para inversores, incentivos y acciones concretas para el sector.

El encuentro denominado "roadshow" se basa en reuniones estratégicas, en las que Mendoza estuvo presente mediante Latorre, el subsecretario de Energía y Minería , Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

“En Mendoza venimos trabajando de manera sostenida para acompañar al sector privado , no solo en la formulación de políticas públicas , sino también generando las condiciones para que las empresas elijan la provincia para desarrollar recursos que todavía tienen un enorme futuro por delante”, afirmó en la exposición Latorre.

Mendoza adoptó una lógica clara: no existe un escenario en el que al sector privado le vaya mal para que al Estado le vaya bien. Si a la industria le va bien, a los gobiernos y a la sociedad también les va bien.

“Venimos trabajando dentro de las herramientas que tenemos, en esquemas como el de regalías y en un pliego de licitación continua con incentivos que permitan hacer crecer la industria. Las 17 áreas hoy en licitación pública —12 de exploración y 5 de explotación— responden a esa estrategia”, explicó.

“Estamos trabajando para ampliar las fronteras productivas de la provincia y recuperar las campañas exploratorias que nos permitan identificar nuevas oportunidades de inversión que, en consecuencia, impulsen la producción”, puntualizó Latorre, poniendo énfasis en un marco regulatorio renovado que prioriza la reducción de cargas fiscales, la simplificación administrativa y la previsibilidad jurídica.

Por su parte, Erio explicó que el Gobierno de Mendoza trabaja en tres ejes para potenciar la industria:

“Sostener el desarrollo del convencional, alargando la vida útil de los campos y haciendo rentables los yacimientos maduros".

alargando la vida útil de los campos y haciendo rentables los yacimientos maduros". "Seguir deriskeando (reduciendo riesgos) y expandiendo el desarrollo del crudo pesado , que viene mostrando muy buenos resultados".

, que viene mostrando muy buenos resultados". "Acelerar el deriskeo (la baja de riesgos) de Vaca Muerta Norte, buscando traer al presente la exploración del no convencional”.

presentación licitación hidrocarburos La Provincia presentó incentivos fiscales para los inversores. Prensa Gobierno de Mendoza

Qué áreas de exploración se incluyen en el llamado a licitación

Las 12 áreas de exploración incluidas en el llamado se distribuyen en las dos principales cuencas productivas de Mendoza. En la Cuenca Cuyana, se licitan:

Área Zampal,

Puesto Pozo Cercado Occidental.

En la Cuenca Neuquina se concentra el mayor volumen de áreas ofertadas, con antecedentes técnicos relevantes y distinto grado de información geológica disponible. Entre ellas se destacan:

Atuel Exploración Sur: con una superficie de 316,08 kilómetros cuadrados, incorporada a partir del interés manifestado por Hattrick S.A., que desarrolló estudios sísmicos y petrofísicos avanzados.

con una superficie de 316,08 kilómetros cuadrados, incorporada a partir del interés manifestado por Hattrick S.A., que desarrolló estudios sísmicos y petrofísicos avanzados. Atuel Exploración Norte: con 439,76 kilómetros cuadrados, que cuenta con antecedentes de perforación en las áreas Los Pocitos y Lomas de Coihueco.

con 439,76 kilómetros cuadrados, que cuenta con antecedentes de perforación en las áreas Los Pocitos y Lomas de Coihueco. Los Parlamentos: una de las áreas de mayor extensión, con 1.340,5 kilómetros cuadrados, 11 pozos perforados y un importante volumen de sísmica 2D y 3D.

una de las áreas de mayor extensión, con 1.340,5 kilómetros cuadrados, 11 pozos perforados y un importante volumen de sísmica 2D y 3D. Boleadero: con modificaciones territoriales basadas en estudios estructurales asociados al pozo APASA.Md.NC.x-1001.

con modificaciones territoriales basadas en estudios estructurales asociados al pozo APASA.Md.NC.x-1001. Chachahuen Norte: ex lote de evaluación con una superficie de 1.205,06 kilómetros cuadrados.

ex lote de evaluación con una superficie de 1.205,06 kilómetros cuadrados. Ranquil Norte,

Río Atuel,

Sierra Azul Sur,

Calmuco y

y CN III Norte.

Reactivación de campos: proyectos de explotación

Las 5 áreas de explotación corresponden a bloques con descubrimientos comprobados y, en varios casos, infraestructura existente que permite una rápida puesta en valor. Entre ellas se encuentra:

Atamisqui: con una superficie de 214,64 kilómetros cuadrados, donde se perforaron 56 pozos, de los cuales 34 resultaron productivos. A julio de 2025, registra una producción acumulada de 1.918.064 m³ de petróleo y 44,83 Mm³ de gas, e incluye los yacimientos Tierras Blancas Norte , Atamisqui Norte , Atamisqui Sur y El Quemado .

con una superficie de 214,64 kilómetros cuadrados, donde se perforaron 56 pozos, de los cuales 34 resultaron productivos. A julio de 2025, registra una producción acumulada de 1.918.064 m³ de petróleo y 44,83 Mm³ de gas, e incluye los yacimientos , , y . El Manzano: área que actualmente está produciendo gracias a un contrato de operación y mantenimiento temporal.

área que actualmente está produciendo gracias a un contrato de operación y mantenimiento temporal. Puesto Molina Norte,

Puntilla del Huincán,

Loma Cortaderal – Cerro Doña Juana.

Estas últimas áreas cuentan con antecedentes operativos relevantes y potencial para reactivar producción mediante nuevas inversiones. El informe técnico de estas áreas fue presentado ante los empresarios por el equipo técnico de la Dirección de Hidrocarburos.

Beneficios para atraer inversiones

El modelo que el equipo del Ministerio de Energía y Ambiente mostró ante inversores combina incentivos fiscales y herramientas regulatorias para mejorar la competitividad. Incluye la eliminación del canon por renta extraordinaria y del canon extraordinario de producción. Incorpora incentivos a la reinversión orientados al desarrollo de los campos y a la ampliación de la infraestructura existente.

Suma además una mayor flexibilidad operativa a través de figuras como la Iniciativa Privada y los Acuerdos de Evaluación Técnica (AET). Estas herramientas permiten acelerar los procesos de análisis y adjudicación, reducir la carga burocrática, acortar los plazos de decisión y generar condiciones más atractivas para la inversión de riesgo, especialmente en las etapas exploratorias.

En tanto, las áreas se ofertan con el modelo de Licitación Continua, que permite convocar a concursos públicos en cualquier momento del año, sin depender de ventanas fijas.