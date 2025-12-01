Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025 y quiénes lo reciben

En diciembre , los trabajadores formales del sector público y privado, así como los jubilados , recibirán el segundo aguinaldo del año , formalmente denominado Sueldo Anual Complementario (SAC). Se trata de un ingreso adicional obligatorio que funciona como un respaldo económico para una gran parte de la población de cara a fin de año, las fiestas y las vacaciones.

Este derecho está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo , que establece el pago del 50% del salario mensual más alto percibido durante el segundo semestre. El mismo criterio se aplica a trabajadores del sector público y del sector privado.

El aguinaldo alcanza a los empleados formales , incluidos quienes se desempeñan en el sector público, el privado, el trabajo agrario y el servicio doméstico .

El aguinaldo representa el 50% del salario más alto y alcanza a los trabajadores formales del sector público y privado.

Según la Ley de Contrato de Trabajo , la cobertura comprende —sin importar la carga horaria ni la antigüedad— a quienes se encuentran bajo:

Contratos por tiempo indeterminado

Contratos a plazo fijo

Contratos eventuales

Contratos de temporada

De esta forma, tanto quienes cumplen jornada completa como quienes trabajan tiempo parcial acceden al beneficio, que se calcula sobre la mayor remuneración del semestre y el tiempo efectivamente trabajado.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

La ley dispone que el segundo SAC debe pagarse hasta el 18 de diciembre de 2025, con un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para la acreditación bancaria. En consecuencia, la fecha límite se extiende hasta el 24 de diciembre de 2025.

Este esquema busca garantizar que los trabajadores cuenten con esos fondos para afrontar los gastos extraordinarios propios del cierre del año.

Cómo se calcula el aguinaldo en diciembre 2025

El aguinaldo equivale al 50% del salario mensual más alto percibido entre julio y diciembre. Para calcularlo, se deben considerar los siguientes pasos:

Identificar la remuneración mensual más alta del semestre, sumando todos los conceptos remunerativos (sueldo básico, horas extras, comisiones y adicionales sujetos a aportes y contribuciones).

del semestre, sumando todos los (sueldo básico, horas extras, comisiones y adicionales sujetos a aportes y contribuciones). Calcular la mitad de ese monto. Por ejemplo: si el mejor salario fue de USD 450.000 , el aguinaldo bruto será de USD 225.000 .

de ese monto. Por ejemplo: si el mejor salario fue de , el será de . Si el trabajador no completó los seis meses —por ingreso reciente o salida anticipada—, el SAC se liquida de forma proporcional: Tomar la mejor remuneración mensual y dividirla por dos. Multiplicar ese valor por la cantidad de meses trabajados . Dividir el resultado por seis .



jubilado jubilados jubilación aguinaldo Los jubilados recibirán el aguinaldo junto a su haber mensual, de acuerdo al calendario de pago que establece la ANSES.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de ANSES también perciben su segundo aguinaldo, que se acredita en la misma fecha que su haber mensual, según la terminación del DNI y el monto de la prestación.

El pago se realiza entre la segunda y cuarta semana de diciembre, de acuerdo al cronograma oficial publicado por ANSES. Para conocer la fecha exacta, cada beneficiario debe consultar el calendario de pagos actualizado.

Los beneficiarios de planes sociales, ¿cobran aguinaldo?

Los planes sociales no incluyen el pago de aguinaldo, ya que el SAC es un derecho reservado a quienes integran el sistema laboral formal o el régimen previsional argentino. En consecuencia, quienes perciben asistencia social quedan excluidos de este beneficio/ Infobae