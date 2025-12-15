15 de diciembre de 2025
La Ruta Provincial 222 que lleva a Las Leñas será mejorada para beneficiar al turismo y productores del sur

La Dirección Provincial de Vialidad llamó a licitación para a realizar obras en un tramo de la Ruta Provincial 222, en Malargüe.

 Por Florencia Martinez del Rio

La Dirección Provincial de Vialidad llamó a licitación para a realizar obras de mejoramiento en la Ruta Provincial 222, que va hasta la localidad de Los Molles y hasta el centro de esquí Las Leñas, en Malargüe. Se trata de un camino con importante afluencia de turistas en distintas épocas del año, además es utilizada por productores ganaderos de la zona.

El tramo a intervenir tiene una longitud total de 50 km. El presupuesto destinado es de $645.000.000 y el plazo de ejecución de tres meses corridos, según los pliegos publicados por la provincia de Mendoza este lunes.

Esta traza es transitada a diario por miles de visitantes a diario durante el invierno, lo que le demanda a Vialidad un mantenimiento permanente para mantenerla habilitada. En la época veraniega se suma la transitabilidad del tramo de suelo natural a partir de Las Leñas que permite llegar hasta Valle Hermoso, cuya traza ya fue acondicionada recientemente.

A lo largo del camino se encuentran diversos atractivos como el cañón del río Salado, la Laguna de la Niña Encantada, Los Molles, el Pozo de las Ánimas, además del conocido centro de esquí de Las Leñas.

Qué obras realizarán en la Ruta Provincial 222

Vialidad explicó que con esta obra pretenden dotar la ruta de mayor seguridad vial, teniendo como tareas a ejecutar la demarcación horizontal con material termoplástico pulverizado y material termoplástico por extrusión de simbología de curvas sobre calzada; colocación de defensas metálicas en la zona de curvas peligrosas, señalización vertical nueva colocada sobre postes de madera y metálicos en altura suficiente para que puedan observarse en época invernal sobre indicadores de nivel de nieve.

croquis obra ruta provincial 222
  • Demarcación horizontal: doble línea amarilla, líneas blancas discontinuas y ejes laterales sobre la calzada.
  • Instalación de postes metálicos.
  • Colocación de guardarrails.

Mejoras en la Ruta Provincial 222, un reclamo de los productores

En noviembre pasado, un grupo de productores ganaderos de Malargüe se reunió con autoridades provinciales, legisladoras y concejales donde se plantearon necesidades históricas vinculadas a infraestructura. Una de ellas fue la problemática en la Ruta Provincial 222.

ruta 222 las leñas
José Rubén Jaque, criancero de Los Molles, y el ganadero y matarife Fabián Gutiérrez -en representación de una amplia cantidad de productores y puesteros de distintos parajes- manifestaron la falta de alambrados en esta ruta clave, como también en la Ruta Nacional 40, al sur de Malargüe, y la Ruta Nacional 145 hacia Paso Pehuenche.

También insistieron en la problemática de los ataques de carnívoros salvajes, pumas y zorros, que generan fuertes pérdidas económicas. Solicitó modificaciones a la legislación vigente, al considerar que actualmente “el puestero está desprotegido”.

Temas

