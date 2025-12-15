La Ruta Provincial 222 que lleva a Las Leñas será mejorada para beneficiar al turismo y productores del sur.

La Dirección Provincial de Vialidad llamó a licitación para a realizar obras de mejoramiento en la Ruta Provincial 222 , que va hasta la localidad de Los Molles y hasta el centro de esquí Las Leñas , en Malargüe . Se trata de un camino con importante afluencia de turistas en distintas épocas del año, además es utilizada por productores ganaderos de la zona.

El tramo a intervenir tiene una longitud total de 50 km . El presupuesto destinado es de $645.000.000 y el plazo de ejecución de tres meses corridos, según los pliegos publicados por la provincia de Mendoza este lunes.

Esta traza es transitada a diario por miles de visitantes a diario durante el invierno , lo que le demanda a Vialidad un mantenimiento permanente para mantenerla habilitada. En la época veraniega se suma la transitabilidad del tramo de suelo natural a partir de Las Leñas que permite llegar hasta Valle Hermoso, cuya traza ya fue acondicionada recientemente.

A lo largo del camino se encuentran diversos atractivos como el cañón del río Salado, la Laguna de la Niña Encantada, Los Molles, el Pozo de las Ánimas , además del conocido centro de esquí de Las Leñas .

Qué obras realizarán en la Ruta Provincial 222

Vialidad explicó que con esta obra pretenden dotar la ruta de mayor seguridad vial, teniendo como tareas a ejecutar la demarcación horizontal con material termoplástico pulverizado y material termoplástico por extrusión de simbología de curvas sobre calzada; colocación de defensas metálicas en la zona de curvas peligrosas, señalización vertical nueva colocada sobre postes de madera y metálicos en altura suficiente para que puedan observarse en época invernal sobre indicadores de nivel de nieve.

Demarcación horizontal: doble línea amarilla, líneas blancas discontinuas y ejes laterales sobre la calzada.

horizontal: doble línea amarilla, líneas blancas discontinuas y ejes laterales sobre la calzada. Instalación de postes metálicos .

. Colocación de guardarrails.

Mejoras en la Ruta Provincial 222, un reclamo de los productores

En noviembre pasado, un grupo de productores ganaderos de Malargüe se reunió con autoridades provinciales, legisladoras y concejales donde se plantearon necesidades históricas vinculadas a infraestructura. Una de ellas fue la problemática en la Ruta Provincial 222.

José Rubén Jaque, criancero de Los Molles, y el ganadero y matarife Fabián Gutiérrez -en representación de una amplia cantidad de productores y puesteros de distintos parajes- manifestaron la falta de alambrados en esta ruta clave, como también en la Ruta Nacional 40, al sur de Malargüe, y la Ruta Nacional 145 hacia Paso Pehuenche.

También insistieron en la problemática de los ataques de carnívoros salvajes, pumas y zorros, que generan fuertes pérdidas económicas. Solicitó modificaciones a la legislación vigente, al considerar que actualmente “el puestero está desprotegido”.